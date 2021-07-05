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У Києві повідомили про підозру педагогу, яка побила дитину з аутизмом

5 липня 2021 19:16

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Вчитель побила першокласника, який перебуває на інклюзивній формі навчання

Фото: колаж "Сьогодні"

Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 5 липня, у Києві повідомили про підозру вчительці, яка побила учня з аутизмом, який перебуває на інклюзивній формі навчання.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

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"За погодженням з ювенальним прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва відділом дізнання Шевченківського управління поліції міста Києва повідомлено про підозру у вчиненні кримінального проступку класному керівнику першого класу однієї зі столичних шкіл за фактом умисного завдання удару малолітньому учню", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці кваліфікували дії педагога за ч. 1 ст. 126 КК України. Тобто, умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень.

Жінці загрожує відповідальність у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.

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Нагадаємо, що інцидент з побиттям учня стався у березні 2021 року, а скандал спалахнув наприкінці червня. Тоді в мережі оприлюднили відео побиття хлопчика, на якому працівниця освітнього закладу безпідставно застосувала фізичне насильство щодо малолітнього учня.

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Нагадаємо, у Волинській області вітчим вирішив виховати 13-річного пасинка за непослух, побивши по всьому тілу гілкою з дерева. А мати відшмагала кропивою.

Ми також повідомляли, що в Дніпропетровській області чоловік жорстокопобив дев'ятирічного кривдника сина.

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