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У Києві працівниця СІЗО допомагала шлюбному аферисту ошукувати жінок

21 травня, 16:34

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Протягом 2019 року чоловік ошукав ще п'ятьох жінок – весь цей час він знаходився в СІЗО та мав доступ до Інтернету

Співробітниця СІЗО за регулярні хабарі допомагала шлюбному аферисту

Співробітниця СІЗО за регулярні хабарі допомагала шлюбному аферисту

У Києві підозрюють у хабарництві співробітницю СІЗО, яка поліпшувала умови утримання та допомагала шлюбному аферисту, який привласнив 1,5 мільйонів гривень.

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Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

"Молодший інспектор 2-ої категорії відділу режиму і охорони ДУ "Київський слідчий ізолятор" погодилася за грошову винагороду забезпечувати одному з ув’язнених та його співкамерникам більш комфортні умови утримання в СІЗО, а також передавати заборонені предмети, а саме спиртні напої, мобільні телефони, зарядні пристрої до них, SIM-картки тощо", – йдеться в повідомленні.

За такі послуги арештант протягом 2019 року виплачував співробітниці СІЗО від 6 до 15 тисяч гривень щомісяця. У неї знайшли 160 тисяч гривень, які вона отримала від шлюбного афериста.

А шахрай, перебуваючи під вартою у СІЗО та маючи нелегальний доступ до мобільного зв’язку, продовжив знайомитися із жінками через Інтернет.

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"Упродовж 2019 року шахраю вдалося ошукати із СІЗО ще п’ятьох потерпілих та заволодіти їхніми коштами та майном на суму 1 млн 300 тис. грн", - повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець.

Правоохоронці повідомили жінці про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди у значному розмірі, для себе, за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища).

Раніше ми писали, що шлюбний афериствиманив у 20 жінок понад 150 тисяч доларів.

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