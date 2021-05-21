У Києві працівниця СІЗО допомагала шлюбному аферисту ошукувати жінок

Протягом 2019 року чоловік ошукав ще п'ятьох жінок – весь цей час він знаходився в СІЗО та мав доступ до Інтернету

Співробітниця СІЗО за регулярні хабарі допомагала шлюбному аферисту

У Києві підозрюють у хабарництві співробітницю СІЗО, яка поліпшувала умови утримання та допомагала шлюбному аферисту, який привласнив 1,5 мільйонів гривень.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

"Молодший інспектор 2-ої категорії відділу режиму і охорони ДУ "Київський слідчий ізолятор" погодилася за грошову винагороду забезпечувати одному з ув’язнених та його співкамерникам більш комфортні умови утримання в СІЗО, а також передавати заборонені предмети, а саме спиртні напої, мобільні телефони, зарядні пристрої до них, SIM-картки тощо", – йдеться в повідомленні.

За такі послуги арештант протягом 2019 року виплачував співробітниці СІЗО від 6 до 15 тисяч гривень щомісяця. У неї знайшли 160 тисяч гривень, які вона отримала від шлюбного афериста.

А шахрай, перебуваючи під вартою у СІЗО та маючи нелегальний доступ до мобільного зв’язку, продовжив знайомитися із жінками через Інтернет.

Реклама

"Упродовж 2019 року шахраю вдалося ошукати із СІЗО ще п’ятьох потерпілих та заволодіти їхніми коштами та майном на суму 1 млн 300 тис. грн", - повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець.

Правоохоронці повідомили жінці про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди у значному розмірі, для себе, за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища).

Раніше ми писали, що шлюбний афериствиманив у 20 жінок понад 150 тисяч доларів.