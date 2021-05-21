У Києві працівниця СІЗО допомагала шлюбному аферисту ошукувати жінок

Співробітниця СІЗО за регулярні хабарі допомагала шлюбному аферисту
У Києві підозрюють у хабарництві співробітницю СІЗО, яка поліпшувала умови утримання та допомагала шлюбному аферисту, який привласнив 1,5 мільйонів гривень.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.
"Молодший інспектор 2-ої категорії відділу режиму і охорони ДУ "Київський слідчий ізолятор" погодилася за грошову винагороду забезпечувати одному з ув’язнених та його співкамерникам більш комфортні умови утримання в СІЗО, а також передавати заборонені предмети, а саме спиртні напої, мобільні телефони, зарядні пристрої до них, SIM-картки тощо", – йдеться в повідомленні.
За такі послуги арештант протягом 2019 року виплачував співробітниці СІЗО від 6 до 15 тисяч гривень щомісяця. У неї знайшли 160 тисяч гривень, які вона отримала від шлюбного афериста.
А шахрай, перебуваючи під вартою у СІЗО та маючи нелегальний доступ до мобільного зв’язку, продовжив знайомитися із жінками через Інтернет.
В трендіУ КМДА повідомили про новий обшук
В трендіКолонія для малоліток і слон, який летить у небо: усе про Нивки, де йде пресконференція Зеленського
"Упродовж 2019 року шахраю вдалося ошукати із СІЗО ще п’ятьох потерпілих та заволодіти їхніми коштами та майном на суму 1 млн 300 тис. грн", - повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець.
Правоохоронці повідомили жінці про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди у значному розмірі, для себе, за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища).
Раніше ми писали, що шлюбний афериствиманив у 20 жінок понад 150 тисяч доларів.