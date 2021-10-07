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У Києві зовсім скоро почнеться опалювальний сезон

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
7 жовтня, 11:50
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З початку тижня тепло вже почали подавати в лікарні, дитячі садки і школи
У Києві скоро включать опалення. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві скоро включать опалення. Фото: колаж "Сьогодні"

Зовсім скоро в Києві може початися опалювальний сезон. З початку тижня тепло вже почали подавати в лікарні, дитячі садки і школи.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає пресслужба міської ради.

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Коли в Києві запустять опалення?

Як розповів Віталій Кличко, міська рада вже сьогодні ухвалить рішення, яке дозволить не допустити зростання тарифів на тепло для населення. За його словами, з початку цього тижня теплопостачальні підприємства почали подавати тепло в лікарні, дитячі садки і школи.

Мер столиці підкреслив: враховуючи погодні умови, вже за лічені дні в Києві можуть почати опалювальний сезон для житлових будинків.

"Але актуальна на сьогодні вартість природного газу вже у вісім разів вища, ніж минулого року, і від тої, що закладена в тариф підприємства. Саме тому сьогодні ми повинні ухвалити рішення в інтересах споживачів. Яке, з одного боку, надасть місту можливість впевнено ввійти в зиму, маючи необхідні запаси газу. А з іншого – не допустити зростання тарифів на тепло для населення. Для цього ми можемо і повинні скористатися необхідними додатковими ресурсами. Це дуже важливе питання", – добавив Кличко.

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У Києві почали давати опалення. Фото: Перший Незалежний
У Києві почали давати опалення. Фото: Перший Незалежний

Якою буде погода в Україні у жовтні?

Синоптики не виключають заморозків навіть у першій половині жовтня, а в другій половині вони – звичайне явище. Можливий і сніг: у Карпатах, в північних, східних і місцями в центральних областях.

Середина місяця порадує тривалим "бабиним літом". Середня місячна температура у жовтні передбачається 7-12 градусів тепла, в Карпатах шість-сім градусів тепла. Це на шість-сім градусів нижче, ніж у вересні.

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Місячна кількість опадів очікується 28-67 мм, в Карпатах місцями 80-105 мм, що в межах кліматичної норми.

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