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У Києві спалили автомобіль відомого блогера (фото)

29 липня 2021 12:44

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Невідомі спалили Range Rover Кошової біля столичного ЖК "Зарічний"

Кошова заявила, що останнім часом у неї не було ніяких конфліктів / Фото: колаж "Сьогодні"

Кошова заявила, що останнім часом у неї не було ніяких конфліктів / Фото: колаж "Сьогодні"

Вночі 29 липня у Києві спалили автомобіль Range Rover відомого блогера і підприємниці Юлії Кошової.

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Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Інцидент стався біля ЖК "Зарічний" на проспекті Миколи Бажана. На місце відразу ж викликали рятувальників ДСНС, які оперативно загасили пожежу.

Фото: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

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За словами постраждалої, останнім часом у неї не було ніяких конфліктів і не було ніяких передумов.

Фото: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

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Фото: dtp.kiev.ua
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Фото: dtp.kiev.ua

Правоохоронці вилучили записи з камер спостереження. Вони з'ясовують всі обставини НП і шукають палія.

Фото: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

Нагадаємо, раніше поліція повідомила про підозру палію автомобіля відомого журналіста. Зловмисник підійшов вночі до машини із заздалегідь підготовленою легкозаймистою рідиною і підпалив іномарку.

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Крім того, в Одесі у дворі багатоповерхівки підпалили три автомобілі. На одній із згорілих іномарок їздив колишній прокурор Одеської області Максим Вихор.

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