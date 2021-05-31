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У Києві стартує вакцинація освітян препаратом Pfizer

31 травня, 13:55

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Для цього створять спеціальні вакцинальні центри у десяти київських районах – їх обладнають у шкільних спортзалах

Імунолог пояснив ініціативу Польщі вакцинувати українських заробітчан. Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini

Імунолог пояснив ініціативу Польщі вакцинувати українських заробітчан. Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini

У столиці розпочинається вакцинація педагогів – для них підготують 10 вакцинальних центрів у кожному районі міста, які працюватимуть на базі навчальних закладів. Прививки їм робитимуть вакцинами Pfizer.

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Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає прес-служба КМДА..

"Фахівці Держпродспоживслужби спільно з керівництвом навчального закладу та працівниками районних секторів охорони здоров’я налагодять процес вакцинації у центрах. У кожному центрі працюватимуть 1 або 2 вакцинальні бригади, залежно від кількості охочих щепитися", – розповів він.

Поровозник вже зазначив, що в цих центрах вакцинуватимуть лише педагогів, ніхто інший не зможе зробити там прививку.

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"Попередньо ми провели опитування щодо згоди на вакцинацію. І наразі маємо визначену потребу у вакцинах у районах. Усіх освітян, хто виявив бажання щепитися, попередять про місце та час проведення вакцинації", – сказав Микола Поворозник.

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Раніше ми повідомляли, що на вихідних у Львові, Києві та Одесі почали працювати центри вакцинації для людей, які записалися в чергу у додатку "Дія". Глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що такі центри відкриють і в інших містах.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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