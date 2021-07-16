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У Києві температура побила 141-річний рекорд

16 липня 2021 15:23

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

У таку погоду синоптики рекомендують всім залишатися вдома – спека небезпечна для здоров'я

Україну не покидає жарка спека. Фото: колаж "Сьогодні"

Україну не покидає жарка спека. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві температурні рекорди липня тривають. Ніч на 16 липня виявилася дуже спекотною.

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Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції, ніч на 16 липня в столиці виявилася найтеплішою за 141 рік.

"Мінімальна температура досі не опустилася нижче 24,4 градусів, що на 2,4 градуса тепліше, ніж це було в 2001 році", – йдеться в повідомленні.

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Ми писали, що в таку погоду краще залишатися вдома, але якщо ж це неможливо, то доктора дають кілька порад, як легше переносити спеку:

  • одягайтеся так, щоб якомога більша частина тіла була закрита;
  • одяг повинен бути вільного крою і з легких тканин;
  • будь-які активності, наприклад заняття спортом або прогулянки, краще влаштовувати вранці;
  • пити потрібно стільки, скільки вимагає організм;
  • віддавати перевагу легкій їжі і пісним стравам.

Раніше ми писали, що на вихідних в Україні буде все ще дуже жарко, температуру не зіб'ють навіть дощі з грозами, які очікуються в деяких областях. А ось з початку наступного тижня прийде невелике похолодання.

Нагадаємо, Леонід Горбань, який живе під Києвом, – людина унікальна. Йому скоро виповниться 82 роки, і він – єдиний в Україні, хто вміє спрогнозувати погоду на роки вперед.

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