У Києві температура повітря побила 97-річний рекорд

Попередній історичний максимум для першого місяця літа тримався з 1885 року

У столиці рятуються від спеки під охолоджуючими рамками. Фото: liga.net

У Києві зафіксували новий річний рекорд. 24 червня середньодобова температура повітря становила 28,1 градусів, що на 1,6 градусів вище рекордного значення температури для цього дня 1924 року.

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Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"Максимальна температура повітря після полудня в столиці піднялася до 35,5 градусів, перевищивши попередній рекорд для цього дня в 1924 році на 2,3 градуса, а для червня в цілому на 0,5 градуса", – йдеться в повідомленні.

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Відзначимо, що попередній історичний максимум для першого місяця літа тримався з 1885 року.

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А мінімальна температура повітря 24 червня не опустилася нижче 22,2 градуса, що на 1,5 градуса тепліше, ніж це було в 1964 році.

Раніше ми писали, що в Києві вперше за 75 років зафіксували температурний рекорд.

Нагадаємо, днями Ялту сильно затопило : Через рясні дощі дві річки вийшли з берегів, і вода хлинула на вулиці банда. В результаті стихійного лиха в Ялті нарахували 49 постраждалих, кілька будинків повністю пішли під воду, підтопило понад 400 будинків, евакуйовано майже 2000 людина.