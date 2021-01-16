Русский
$ 28,05
34,01
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

У Києві тролейбус збив жінку на пішохідному переході (відео)

16 січня, 15:20

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Постраждалу госпіталізували медики

У Києві на Солом'янській площі тролейбус збив жінку на регульованому пішохідному переході, її госпіталізували.

Реклама

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва в Telegram.

"Сьогодні вранці сталося ДТП за участю пішохода і тролейбуса. На Солом'янській площі водій скоїв наїзд на жінку на регульованому пішохідному переході", – йдеться в повідомленні.

Постраждалу госпіталізували медики, а встановлювати обставини події будуть слідчі ".

Патрульна поліція також опублікувала відео інциденту. На ньому видно, що жінка спокійно вийшла на пішохідний перехід, розташований біля перехрестя, а тролейбус повернув на нього, не зменшуючи швидкості.

У поліції також нагадують, що пішохід має право на перевагу під час переходу проїзної частини позначеними нерегульованими пішохідними переходами, а також регульованими переходами за наявності на те відповідного сигналу регулювальника чи світлофора.

Реклама

Нагадаємо, в Дніпрі сталося ДТП за участю автомобіля Volvo, постраждала жінка.

Крім того, в Києві таксі врізалося в зупинку громадського транспорту, загинули дві людини, ще двоє травмовані. Один з потерпілих – чоловік в інвалідному кріслі.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ ДТП дівчина тролейбус
Читайте Segodnya.ua у Google News

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Локдаун скоро закінчиться, а що потім? Як Київ житиме після 24 січня
Локдаун скоро закінчиться, а що потім? Як Київ житиме після 24 січняІнші новини
У Києві оригінально відучили бажаючих ходити в туалет у дворах (відео)
У Києві оригінально відучили бажаючих ходити в туалет у дворах (відео)Інші новини
"Шкарпетки – як наркотик. Легально не купиш": ми перевірили дотримання нових обмежень в локдаунІнші новини
Локдаун в Києві. Новорічним ковзанкам дозволили працювати з особливою вимогою
Локдаун в Києві. Новорічним ковзанкам дозволили працювати з особливою вимогоюІнші новини
Роботу столичної барахолки заблокували силовики
Роботу столичної барахолки заблокували силовикиІнші новини
На Софійській площі почали демонтаж новорічної ялинки? Ми перевірили чутки
На Софійській площі почали демонтаж новорічної ялинки? Ми перевірили чуткиІнші новини

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти