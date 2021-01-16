У Києві тролейбус збив жінку на пішохідному переході (відео)

У Києві на Солом'янській площі тролейбус збив жінку на регульованому пішохідному переході, її госпіталізували.

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Про це повідомляє Патрульна поліція Києва в Telegram.

"Сьогодні вранці сталося ДТП за участю пішохода і тролейбуса. На Солом'янській площі водій скоїв наїзд на жінку на регульованому пішохідному переході", – йдеться в повідомленні.

Постраждалу госпіталізували медики, а встановлювати обставини події будуть слідчі ".

Патрульна поліція також опублікувала відео інциденту. На ньому видно, що жінка спокійно вийшла на пішохідний перехід, розташований біля перехрестя, а тролейбус повернув на нього, не зменшуючи швидкості.

У поліції також нагадують, що пішохід має право на перевагу під час переходу проїзної частини позначеними нерегульованими пішохідними переходами, а також регульованими переходами за наявності на те відповідного сигналу регулювальника чи світлофора.

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Нагадаємо, в Дніпрі сталося ДТП за участю автомобіля Volvo, постраждала жінка.

Крім того, в Києві таксі врізалося в зупинку громадського транспорту, загинули дві людини, ще двоє травмовані. Один з потерпілих – чоловік в інвалідному кріслі.

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