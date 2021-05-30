У Києві біля станції метро люди зустріли косулю (відео)

У неділю, 30 травня, в Києві біля станції метро "Бориспільська" люди зустріли косулю.

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Відео з гулящим по місту незвичайним домашнім улюбленцем опублікував "Х. Київ".

Косуля спокійно гуляла, але з цікавістю дивилася на людей.

До речі, це не вперше, коли біля "Бориспільської" помічають косулю.

Раніше в Боярці косуля, яка вибігла на дорогу, спровокувала ДТП. Також раніше величезний лось став причиною ДТП під Києвом, в якому постраждали три людини. Тоді пасажирів госпіталізували у важкому стані, тварина загинула. Аварія сталася на трасі Чорнобиль – Славутич.