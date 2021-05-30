Русский
$ 27,53
33,57
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

У Києві біля станції метро люди зустріли косулю (відео)

30 травня, 13:40

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Незвичайний домашній улюбленець з цікавістю розглядав людей

У неділю, 30 травня, в Києві біля станції метро "Бориспільська" люди зустріли косулю.

Реклама

Відео з гулящим по місту незвичайним домашнім улюбленцем опублікував "Х. Київ".

Косуля спокійно гуляла, але з цікавістю дивилася на людей.

В тренді
У Київському метрополітені встановили рекорд з перетягування потяга (фото, відео)

До речі, це не вперше, коли біля "Бориспільської" помічають косулю.

Раніше в Боярці косуля, яка вибігла на дорогу, спровокувала ДТП. Також раніше величезний лось став причиною ДТП під Києвом, в якому постраждали три людини. Тоді пасажирів госпіталізували у важкому стані, тварина загинула. Аварія сталася на трасі Чорнобиль – Славутич.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

У Київській області стоматологи видалили дитині 12 зубів. Дозвіл мати не давала – подробиці
У Київській області стоматологи видалили дитині 12 зубів. Дозвіл мати не давала – подробиціІнші новини
У центрі Києва завивають сирени, багато поліції і рятувальників: що сталося (відео)
У центрі Києва завивають сирени, багато поліції і рятувальників: що сталося (відео)Інші новини
Медведчуку переглядали запобіжний захід: що відбувалося під судом – всі подробиці
Медведчуку переглядали запобіжний захід: що відбувалося під судом – всі подробиціНадзвичайні події
Як у 2021 році
Як у 2021 році "АТБ" наповнює бюджет, розширює мережу та забезпечує киян найсвіжішими продуктами за доступними цінамиІнші новини
"Зупинимо сафарі поліції": на Подолі вийшли на протест сотні киян (фото, відео)Інші новини
У Києві дрейфувала некерована баржа: поліція знайшла господарів (оновлено)
У Києві дрейфувала некерована баржа: поліція знайшла господарів (оновлено)Інші новини

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти