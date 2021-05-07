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У Києві прибрали козирок на бульварі Лесі Українки, який закривав мозаїку (фото)

7 травня, 15:13

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На стіні житлового будинку знаходиться ціла серія панно радянських часів

У Києві на бульварі Лесі Українки з супермаркету прибрали вхідний козирок, який закривав старовинну мозаїку під назвою "Вал лісу". Навіс закривав панно і був встановлений не за правилами міста.

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Про це повідомляє "Київреклама" в Facebook.

Після роз'яснень орендар пішов назустріч місту і прибрав козирок.

"Він за власної ініціативи прибрав піддашок, що затуляв панно. Також орендар висловив бажання оформити і встановити вивіски за Правилами. Ми ж пильно слідкуватимемо і триматимемо процес під контролем", – пишуть в повідомленні.

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Відзначимо, на фасаді житлового будинку по бульвару Лесі Українки перебуває ціла серія панно авторства Анатолія Гайдамаки та Лариси Міщенко – "Чабан", "Павич", "Вівці", "Вал лісу", "Полонина", "Науковець", "Космос", "Підводний світ", "Збір винограду" і ін. Вони оформлені в коричнево-червоній кольоровій гамі.

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Раніше ми писали, що власник мережі супермаркетів вирішив за свій рахунок відреставрувати дві мозаїки на фасаді будинку за адресою бульвар Лесі Українки, 28.

Також ми повідомляли, про скандал через знищення частини мозаїчного панно на стіні будинку на бульварі Лесі Українки, 28. Тоді кияни сподівалися на те, що чиновники зможуть зберегти мозаїку від повного знищення.

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