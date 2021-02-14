У Києві вулиці перетворилися в річку: біля метро "Чернігівська" прорвало трубу (відео)

Весь транспорт в обидва боки зупинився

Сьогодні біля станції метро "Чернігівська" в Києві прорвало трубопровід, через що рух транспорту вулицею обмежено.

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Про це повідомляють в Telegram-каналі "Київ Зараз".

Як видно на відео, яке опублікував telegram-канал, підтоплення зафіксовано на вулицях Попудренка і Хоткевича. Зараз там неможливо пройти або проїхати. Весь транспорт в обидва боки зупинився.

Як повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації, через аварію на вул. Попудренка, 52 стався порив на водогоні.

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"На вул. Попудренка, 52 стався порив на водогоні. Підтоплені вулиці Попудренка та Хоткевича", – йдеться в повідомленні на сайті КМДА в неділю вранці.

На місці працює техніка і бригади ДЕУ Деснянського району, які прибирають лід. Ремонтом водопровідної мережі займається ЗАТ АК "Київводоканал.

Як повідомляли раніше, в Києві у Подільському районі затопило цілу вулицю. НП подія сталася на проспекті Василя Порика, 9.

Раніше ми писали, що в столиці на вулиці Туполєва, 20 в будинку прорвало трубу і вода бігла прямо по стінах у під'їзді.

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