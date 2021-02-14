Русский
$ 27,84
33,81
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

У Києві вулиці перетворилися в річку: біля метро "Чернігівська" прорвало трубу (відео)

14 лютого, 11:20

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Весь транспорт в обидва боки зупинився

Сьогодні біля станції метро "Чернігівська" в Києві прорвало трубопровід, через що рух транспорту вулицею обмежено.

Реклама

Про це повідомляють в Telegram-каналі "Київ Зараз".

Як видно на відео, яке опублікував telegram-канал, підтоплення зафіксовано на вулицях Попудренка і Хоткевича. Зараз там неможливо пройти або проїхати. Весь транспорт в обидва боки зупинився.

Як повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації, через аварію на вул. Попудренка, 52 стався порив на водогоні.

Читайте також: Другу добу без тепла і гарячої води через прорив теплотраси: як рятуються жителі центру столиці

В тренді
А як же сніговий апокаліпсис? Кличко раптово пішов у відпустку
Реклама

"На вул. Попудренка, 52 стався порив на водогоні. Підтоплені вулиці Попудренка та Хоткевича", – йдеться в повідомленні на сайті КМДА в неділю вранці.

На місці працює техніка і бригади ДЕУ Деснянського району, які прибирають лід. Ремонтом водопровідної мережі займається ЗАТ АК "Київводоканал.

Як повідомляли раніше, в Києві у Подільському районі затопило цілу вулицю. НП подія сталася на проспекті Василя Порика, 9.

Раніше ми писали, що в столиці на вулиці Туполєва, 20 в будинку прорвало трубу і вода бігла прямо по стінах у під'їзді.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ вода трубопровід прорив
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Біля станції метро
Біля станції метро "Позняки" вишикувалася гігантська черга: у чому причина (фото, відео)Інші новини
У Києві продають
У Києві продають "квартиру" площею 6 квадратних метрів. Ми перевірили, як вона виглядаєНерухомість
З’ясовано причину термінової відпустки Кличка
З’ясовано причину термінової відпустки КличкаІнші новини
Суд скасував перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери
Суд скасував перейменування Московського проспекту на проспект Степана БандериІнші новини
Реактивний літак завдовжки всього 9,5 метрів прилетів в аеропорт Києва (фото)
Реактивний літак завдовжки всього 9,5 метрів прилетів в аеропорт Києва (фото)Інші новини
Горилі Тоні потрібні листя бананів! У Київському зоопарку розповіли, як рятують життя улюбленця дітей
Горилі Тоні потрібні листя бананів! У Київському зоопарку розповіли, як рятують життя улюбленця дітейІнші новини

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти