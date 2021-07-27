У Києві помер один із госпіталізованих з "дельта"-штамом COVID-19

Четверо з шести людей, що заразилися новим небезпечним варіантом коронавірусу, раніше повернулися з Росії

Коронавірус в Україні. Колаж "Сьогодні"

В Олександрівській лікарні Києва помер один із шести пацієнтів, у яких раніше виявили індійський "дельта"-штамм коронавируса.

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Про це розповіла директор Олександрівської лікарні Людмила Антоненко в ефірі телеканалу "Київ".

Вона також зазначила, що четверо з шести пацієнтів лікарні, у яких виявили штам коронавірусу "Дельта", нещодавно повернулися з Росії.

"Я думаю, буде дуже великий підйом захворюваності. Я хочу ще раз наголосити, що із хворих тестованих, які приїхали з Росії, всі вони позитивні на "Дельту". Тому, якщо ми спостерігаємо от таку ходу, то я думаю, що буде великий підйом захворюваності", – прогнозує Антоненко.

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Медики розповідають, що хвороба протікає більш агресивно і швидше, ніж попередні штами: вже на другий-третій день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, вони не можуть самостійно дихати.

Крім того, вік важких пацієнтів досить молодий – 30-40 років.

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Зазначається, що виявити вказаний штам коронавірусу медикам вдалося лише за допомогою спеціальних реагентів, яких в Україні поки дуже мало.

Раніше повідомлялося, що в Олександрівській лікарні Києва виявили шість випадків індійського штаму коронавірусу "Дельта" у людей від 21 до 73 років.

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Нагадаємо, у Львівській області виявили три випадки захворювання на коронавірус, викликане штамом "Дельта".

Ми також писали, що "дельта"-штамм витісняє звичайний коронавірус – у США і Німеччині мутований штам домінує.

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