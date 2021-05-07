У Києві посилили контроль за використанням вацини від COVID-19

Прививки киянам робитимуть суворо згідно із планом вакцинації – віковій групі 65+ та тим, хто у зоні ризику

У Києві посилюють контроль за використанням вакцини від коронавірусу. Прививки робитимуть лише цільовим групам, визначених дорожньою картою МОЗ України.

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Про це повідомляє прес-служба КМДА.

"Департамент звернувся до голів РДА з проханням наголосити і зі свого боку директорам визначених медзакладів про необхідність дотримання вимог Наказу Міністерства охорони здоров’я про дорожню карту щодо етапності вакцинації цільових груп під час вакцинальної кампанії від COVID-19", – зазначила директор Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

Вона розіслала головам райдержадміністрацій листи та нагадала, що на даному етапі проводиться вакцинація осіб вікової групи 65 років і старше, та громадян із цільових груп попередніх етапів вакцинації. Робити прививки тим, чия черга ще не прийшла, за словами Гінзбург, неприпустимо.

"Можливі поодинокі випадки порушень. Та в порівнянні з офіційними статистичними даними МОЗ в інших регіонах ці випадки саме поодинокі. Проте контроль з боку Департаменту – суворий", - наголосила директор Департаменту охорони здоров'я.

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В той же час, всі публічні особи, які раніше були щеплені згідно наказу МОЗ у рамках кампанії щодо популяризації вакцинації обов’язково отримають другу дозу вакцини.

Раніше ми повідомляли, що в Україні за минулу добу, 6 травня, вакцинували проти коронавірусу 37 967 людей. Це в 11 разів більше, ніж два дні раніше – тоді за добу щеплення зробили всього 3425 українцям.

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