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У Києві збільшилася кількість хворих на COVID-19: де найбільше нових випадків

7 травня, 08:51

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Кількість хворих ковідом за час епідемії у Києві – майже 200 тисяч. Яка ситуація в столиці нині

У Києві за минулу добу, 6 травня, зафіксували 611 нових випадків коронавірусу. Водночас вилікувалися 1303 особи.

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Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

За даними глави міста, усього за час епідемії вірус підхопили 197 968 жителів Києва.

За вчорашню добу померли 30 пацієнтів, усього – 4750. У лікарні госпіталізували 124 людини з коронавірусом, ще 145 – з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Де було найбільше нових випадків хвороби:

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Фото дня. Пасажири штурмують київський метрополітен після вихідних
  • Дарницький район – 112;
  • Деснянський район – 71;
  • Дніпровський район – 69.
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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 6 травня, виявили 8404 нових хворих на COVID-19.

Крім того, раніше ми писали, які регіони ввели обмеження і що там заборонено.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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