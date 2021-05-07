У Києві збільшилася кількість хворих на COVID-19: де найбільше нових випадків

У Києві за минулу добу, 6 травня, зафіксували 611 нових випадків коронавірусу. Водночас вилікувалися 1303 особи.
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
За даними глави міста, усього за час епідемії вірус підхопили 197 968 жителів Києва.
За вчорашню добу померли 30 пацієнтів, усього – 4750. У лікарні госпіталізували 124 людини з коронавірусом, ще 145 – з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.
Де було найбільше нових випадків хвороби:
- Дарницький район – 112;
- Деснянський район – 71;
- Дніпровський район – 69.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 6 травня, виявили 8404 нових хворих на COVID-19.
Крім того, раніше ми писали, які регіони ввели обмеження і що там заборонено.
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