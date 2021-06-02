У Києві вже понад 5 тисяч летальних випадків від COVID-19

За останню добу в столиці найбільше випадків захворювання виявили в Солом'янському районі

У Києві виявили за минулу добу 435 нових випадків коронавіруса. Померло 5 чоловік.

Реклама

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в Facebook.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Солом'янському районі – 120, в Дарницькому – 100 і в Святошинському районі – 70 випадків", – зазначив Віталій Кличко.

"435 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померло 5 чоловік. Всього за період пандемії в місті 5 102 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання сьогодні – 207 306", – повідомив Віталій Кличко.

Реклама

Захворіли:

В тренді У Києві біля станції метро люди зустріли косулю (відео)

251 жінка у віці від 21 до 85 років,

161 чоловік у віці від 18 до 89 років,

9 дівчаток від 3 до 17 років і 14 хлопчиків від 7 місяців до 16 років.

У лікарні столиці госпіталізували 35 хворих коронавірусом, а також 32 пацієнтів з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Одужали минулу добу 1904 людини. Загалом коронавірус подолали 172 456 жителів столиці.

Нагадаємо, раніше вчені заявили, що індійський штам коронавируса стає домінуючим у світі. Тому він може викликати "потужний вибух пандемії", з яким людство ще не стикалося.

Також ми писали, що вакцини компаній Pfizer-BioNTech і AstraZeneca захищають від нових штамів коронавіруса, в тому числі індійського і британського. Однак для високої ефективності необхідно ввести дві дози препарату.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні