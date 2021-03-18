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У Києві посилили карантин: список заборон

18 березня, 11:45

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Обмеження вводять на три тижні

У Києві погіршується ситуація з коронавірусом. У зв'язку з цим влада ухвалила рішення посилити карантинні обмеження.

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Про це заявив мер міста Віталій Кличко під час брифінгу.

Обмеження вводять з 20 березня на три тижні. Забороняється наступне:

  • робота установ культури (будуть закриті кінотеатри, театри, музеї, концертні зали);
  • робота торгово-розважальних центрів (крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни і побутової хімії);
  • проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу);
  • проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших);
  • присутність глядачів на спортивних змаганнях (останнє стосується і сьогоднішнього великого футбольного матчу, який відбудеться в Києві).

Крім того:

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  • заклади громадського харчування працюватимуть виключно на винос;
  • автозаправні станції працюватимуть за дотримання суворих норм і без роботи кафе;
  • перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом (також фітнес і спортивні зали, але без групових занять);
  • працюватимуть дитячі садочки, а школи після канікул повернуться до навчання, але дистанційно;
  • всі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу;
  • приватний бізнес також повинен максимально перейти на дистанційну форму роботи (крім підприємств критичної інфраструктури);
  • громадський транспорт столиці працюватиме у звичайному режимі з дотриманням строгих норм перевезення пасажирів і маскового режиму (із заповненістю місць для сидіння на 50%).

Раніше ми повідомляли, що в Україні виявили понад 15 тисяч нових випадків COVID-19.

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Також нагадаємо, в Києві за добу знову виявили більше тисячі нових випадків коронавірусу.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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Київ карантин коронавірус обмеження заборони
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