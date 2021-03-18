У Києві посилили карантин: список заборон

У Києві погіршується ситуація з коронавірусом. У зв'язку з цим влада ухвалила рішення посилити карантинні обмеження.
Про це заявив мер міста Віталій Кличко під час брифінгу.
Обмеження вводять з 20 березня на три тижні. Забороняється наступне:
- робота установ культури (будуть закриті кінотеатри, театри, музеї, концертні зали);
- робота торгово-розважальних центрів (крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни і побутової хімії);
- проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу);
- проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших);
- присутність глядачів на спортивних змаганнях (останнє стосується і сьогоднішнього великого футбольного матчу, який відбудеться в Києві).
Крім того:
- заклади громадського харчування працюватимуть виключно на винос;
- автозаправні станції працюватимуть за дотримання суворих норм і без роботи кафе;
- перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом (також фітнес і спортивні зали, але без групових занять);
- працюватимуть дитячі садочки, а школи після канікул повернуться до навчання, але дистанційно;
- всі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу;
- приватний бізнес також повинен максимально перейти на дистанційну форму роботи (крім підприємств критичної інфраструктури);
- громадський транспорт столиці працюватиме у звичайному режимі з дотриманням строгих норм перевезення пасажирів і маскового режиму (із заповненістю місць для сидіння на 50%).
Раніше ми повідомляли, що в Україні виявили понад 15 тисяч нових випадків COVID-19.
Також нагадаємо, в Києві за добу знову виявили більше тисячі нових випадків коронавірусу.
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