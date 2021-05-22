У Києві в оточенні поліції триває марш трансгендерів (фото, відео)

Дозвіл на проведення заходу було видано в КМДА

У Києві триває марш трансгендерів. Але в центрі столиці зібралися не тільки вони – тут поліція і ті, хто не підтримує ЛГБТ-рух. У поліції Києва "Сьогодні" розповіли, що захід проходить спокійно, без бійок.

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"На Михайлівській площі зібралися учасники маршу, а також його противники, тому на місці працюють правоохоронці, які поділяють кордоном учасників. Все проходить спокійно, без інцидентів", – повідомили сайту "Сьогодні" в поліції Києва.

Там додають, що дозвіл на проведення заходу було видано в КМДА.

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Скільки правоохоронців задіяно на заході в поліції не говорять, мовляв, службова інформація і не підлягає оприлюдненню.

Але в главку поліції запевняють, що кількість правоохоронців достатнья, щоб не допустити бійок і конфліктів між учасниками маршу.

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