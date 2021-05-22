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У Києві в оточенні поліції триває марш трансгендерів (фото, відео)

22 травня, 14:01

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Дозвіл на проведення заходу було видано в КМДА

У Києві триває марш трансгендерів. Але в центрі столиці зібралися не тільки вони – тут поліція і ті, хто не підтримує ЛГБТ-рух. У поліції Києва "Сьогодні" розповіли, що захід проходить спокійно, без бійок.

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"На Михайлівській площі зібралися учасники маршу, а також його противники, тому на місці працюють правоохоронці, які поділяють кордоном учасників. Все проходить спокійно, без інцидентів", – повідомили сайту "Сьогодні" в поліції Києва.

Там додають, що дозвіл на проведення заходу було видано в КМДА.

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Скільки правоохоронців задіяно на заході в поліції не говорять, мовляв, службова інформація і не підлягає оприлюдненню.

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Але в главку поліції запевняють, що кількість правоохоронців достатнья, щоб не допустити бійок і конфліктів між учасниками маршу.

Нагадаємо, що раніше Байден заявляв, що його кабінет буде дуже різноманітним, і, очевидно, він не брехав. Минулого місяця Піт Буттіджедж став першим відкритим геєм на посаді міністра транспорту США.

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А ще раніше Сенат вперше затвердив на посаді глави Пентагону темношкірого – генерала у відставці Ллойда Остіна.

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