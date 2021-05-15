У Києві включили фонтани. Ми перевірили, як вони працюють (фото, відео)

Спочатку сезон фонтанів мав стартувати з 1 травня, але через карантин запуск перенесли на два тижні

Відсьогодні в столиці стартував сезон фонтанів. Киян вони тішитимуть не тільки веселими струменями, але також підсвічуванням з музичним супроводом. Працювати вони будуть до 30 вересня. "Сьогодні" перевірили, як вони працюють.

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Як повідомили у пресслужбі КМДА, з традиційного 1 травня запуск фонтанів перенесли на 15-е число через карантинні обмеження.

У "Київводфонді" відзначили, що всі фонтани пройшли необхідні етапи підготовки: працювали електрики, інженери і програмісти. Заздалегідь було проведено демонтаж зимового укриття чаш фонтанів, підключили електромережі до всіх елементів, перевірили і підключили насосне обладнання, налаштували світло-музичний супровід.

Фонтани на Майдані, а також унікальний комплекс фонтанів в акваторії Русанівського каналу будуть працювати в режимі світло-музичного шоу з 20:00 до 23:00.

Ми перевірили, як працюють фонтани

На Майдані все гаразд.

Фото: Дмитро Гордійчук

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На Подолі, біля річкового вокзалу, фонтан не увімкнули

Фото: Дмитро Гордійчук

Як повідомляли новини "Сьогодні", на Контрактовій площі у фонтан налили миючого засобу і його довелося вимкнути через утворення великої кількості піни.

Також ми писали, що у Києві відкрили оновлений "Наводницький" парк. Біля пам'ятника засновникам Києва облаштували також і світловий фонтан з висотою струменів 3,5 метра.