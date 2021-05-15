Русский
$ 27,63
33,37
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

У Києві включили фонтани. Ми перевірили, як вони працюють (фото, відео)

15 травня, 15:24

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Спочатку сезон фонтанів мав стартувати з 1 травня, але через карантин запуск перенесли на два тижні

Відсьогодні в столиці стартував сезон фонтанів. Киян вони тішитимуть не тільки веселими струменями, але також підсвічуванням з музичним супроводом. Працювати вони будуть до 30 вересня. "Сьогодні" перевірили, як вони працюють.

Реклама

Як повідомили у пресслужбі КМДА, з традиційного 1 травня запуск фонтанів перенесли на 15-е число через карантинні обмеження.

У "Київводфонді" відзначили, що всі фонтани пройшли необхідні етапи підготовки: працювали електрики, інженери і програмісти. Заздалегідь було проведено демонтаж зимового укриття чаш фонтанів, підключили електромережі до всіх елементів, перевірили і підключили насосне обладнання, налаштували світло-музичний супровід.

Фонтани на Майдані, а також унікальний комплекс фонтанів в акваторії Русанівського каналу будуть працювати в режимі світло-музичного шоу з 20:00 до 23:00.

Ми перевірили, як працюють фонтани

На Майдані все гаразд.

В тренді
На Контрактовій в фонтан додали мийний засіб: дивіться, що було потім (фото)
Фото: REUTERS/Yves Herman
В тренді
На станції київського метрополітену "Льва Толстого" серед ночі знесли МАФи (відео)
Знесення МАФів на Льва Толстого
В тренді
Струмом не вб'є. Хто буде користуватися дефібриляторами в метро Києва
Фото: Дмитро Гордійчук
Реклама

На Подолі, біля річкового вокзалу, фонтан не увімкнули

Фото: Дмитро Гордійчук

Як повідомляли новини "Сьогодні", на Контрактовій площі у фонтан налили миючого засобу і його довелося вимкнути через утворення великої кількості піни.

Також ми писали, що у Києві відкрили оновлений "Наводницький" парк. Біля пам'ятника засновникам Києва облаштували також і світловий фонтан з висотою струменів 3,5 метра.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

У Чорнобильському реакторі почалися нові ядерні реакції. Чи можлива ще одна аварія?
У Чорнобильському реакторі почалися нові ядерні реакції. Чи можлива ще одна аварія?Інші новини
Над Києвом пролетіла низка супутників Ілона Маска (відео)
Над Києвом пролетіла низка супутників Ілона Маска (відео)Інші новини
День незалежності: над центром Києва пролетів величезний прапор Ізраїлю (фото, відео)
День незалежності: над центром Києва пролетів величезний прапор Ізраїлю (фото, відео)Інші новини
Поліція: Кагарлицького насильника п'ятирічної дівчинки не зможуть посадити до в'язниці
Поліція: Кагарлицького насильника п'ятирічної дівчинки не зможуть посадити до в'язниціІнші новини
Станцію
Станцію "Майдан Незалежності" закрили, а людей відігнали з площі. Що сталося (оновлено)Інші новини
Ветерани
Ветерани "Азову" обізвали Киву "ссиклом" через події під студією каналу "Україна 24"Україна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти