У Києві включили сирени через повітряну загрозу

Місто можуть атакувати будь-якої секунди

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві зафіксовано повітряну загрозу. Місту загрожує напад.

Відео, на яких чути звук сирени, публікують у Мережі.

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Повітряна загроза

У разі включення сирен влада міста просить усіх терміново піти в укриття цивільного захисту.

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Заява Путіна

Путін заявив, що ухвалив рішення провести військову операціюна території Донбасу. Він зазначив, що "до планів РФ не входить окупація України".

"Наша мета — денацифікація та демілітаризація", — сказав глава РФ.

Президент країни-агресорки закликав усіх військовослужбовців ЗСУ скласти зброю та "йти додому".

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