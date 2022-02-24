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У Києві включили сирени через повітряну загрозу

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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24 лютого, 07:19
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Місто можуть атакувати будь-якої секунди
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві зафіксовано повітряну загрозу. Місту загрожує напад.

Відео, на яких чути звук сирени, публікують у Мережі.

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Повітряна загроза

У разі включення сирен влада міста просить усіх терміново піти в укриття цивільного захисту.

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Заява Путіна

Путін заявив, що ухвалив рішення провести військову операціюна території Донбасу. Він зазначив, що "до планів РФ не входить окупація України".

"Наша мета — денацифікація та демілітаризація", — сказав глава РФ.

Президент країни-агресорки закликав усіх військовослужбовців ЗСУ скласти зброю та "йти додому".

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