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У Києві водій автобуса протягнув по асфальту затиснуту в дверях жінку (фото)

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
2 вересня, 12:29
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Інцидент стався біля станції метро "Палац спорту"
Водій не помітив пасажирку і закрив двері/Фото: колаж "Сьогодні"
Водій не помітив пасажирку і закрив двері/Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 2 вересня, в Києві водій автобуса випадково протягнув за автобусом жінку похилого віку, яка не встигла зайти в громадський транспорт.

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Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Інцидент стався біля станції метро "Палац спорту". Там, за словами очевидців, водій не помітив, що ще не всі люди встигли вийти, через що затиснув одну з пасажирок дверима і протягнув так кілька метрів.

Свідки події викликали на місце поліцію і "швидку".

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На даному етапі невідомо, чи отримала жінка в результаті події якісь серйозні травми. До поліції стосовно цього інциденту вона не зверталася.

Постраждала не зверталася до поліції/Фото: Київ Оперативний
Постраждала не зверталася до поліції/Фото: Київ Оперативний

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