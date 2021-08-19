Київ
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Відставка Віталія Кличка 🍎 Яблучний Спас 📽 Одеський кінофест 🇺🇦 День Незалежності України - 2021
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

У Києві через перекриту дорогу водій напав з пістолетом на поліцейського

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
19 серпня, 10:58
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Тепер зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі
Водій погрожував пістолетом копу на перехресті Саксаганського і Шота Руставелі / Фото: колаж "Сьогодні"
Водій погрожував пістолетом копу на перехресті Саксаганського і Шота Руставелі / Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві на перехресті вулиць Саксаганського і Шота Руставелі перекрили рух – незадоволений водій Volkswagen настільки розлютився, що почав погрожувати правоохоронцям зброєю.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

"Правоохоронці відразу припинили дії правопорушника, а для з’ясування обставин подї на місце прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції. Працівники поліції поспілкувалися зі свідками та очевидцями події, а також переглянули відео с камер відеонагляду", – йдеться у повідомленні.

Зловмисником виявився уродженець Чернігівської області, 2000-го року народження. Його вже затримали правоохоронці, а у нього вилучили травматичний пістолет.

Читайте також:

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Наразі затриманому готують повідомлення про підозру. За скоєне йому загрожує до 3-х років позбавлення волі.

Що відбувається?

Реклама

Останній часом в Україні часто перекривають дороги – тривають ремонти у рамках президентської програми "Велике будівництво". Зазначимо, що за словами заступника глави Офісу президента, координатора програми Кирила Тимошенко, цього року планують оновити 4500 км державних і 2000 км місцевих доріг.

Раніше ми повідомляємо, що:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Київ
Більше новин
Україна
Всі новини
Останні новини
Більше новин
Пряма трансляція
Опитування
погода
курс долара
опитування
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти