У Києві через перекриту дорогу водій напав з пістолетом на поліцейського

Тепер зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі

Водій погрожував пістолетом копу на перехресті Саксаганського і Шота Руставелі / Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві на перехресті вулиць Саксаганського і Шота Руставелі перекрили рух – незадоволений водій Volkswagen настільки розлютився, що почав погрожувати правоохоронцям зброєю.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

"Правоохоронці відразу припинили дії правопорушника, а для з’ясування обставин подї на місце прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції. Працівники поліції поспілкувалися зі свідками та очевидцями події, а також переглянули відео с камер відеонагляду", – йдеться у повідомленні.

Зловмисником виявився уродженець Чернігівської області, 2000-го року народження. Його вже затримали правоохоронці, а у нього вилучили травматичний пістолет.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Наразі затриманому готують повідомлення про підозру. За скоєне йому загрожує до 3-х років позбавлення волі.

Що відбувається?

Реклама

Останній часом в Україні часто перекривають дороги – тривають ремонти у рамках президентської програми "Велике будівництво". Зазначимо, що за словами заступника глави Офісу президента, координатора програми Кирила Тимошенко, цього року планують оновити 4500 км державних і 2000 км місцевих доріг.

Раніше ми повідомляємо, що: