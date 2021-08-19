У Києві через перекриту дорогу водій напав з пістолетом на поліцейського

У Києві на перехресті вулиць Саксаганського і Шота Руставелі перекрили рух – незадоволений водій Volkswagen настільки розлютився, що почав погрожувати правоохоронцям зброєю.
Про це повідомляє пресслужба МВС України.
"Правоохоронці відразу припинили дії правопорушника, а для з’ясування обставин подї на місце прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції. Працівники поліції поспілкувалися зі свідками та очевидцями події, а також переглянули відео с камер відеонагляду", – йдеться у повідомленні.
Зловмисником виявився уродженець Чернігівської області, 2000-го року народження. Його вже затримали правоохоронці, а у нього вилучили травматичний пістолет.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Наразі затриманому готують повідомлення про підозру. За скоєне йому загрожує до 3-х років позбавлення волі.
Що відбувається?
Останній часом в Україні часто перекривають дороги – тривають ремонти у рамках президентської програми "Велике будівництво". Зазначимо, що за словами заступника глави Офісу президента, координатора програми Кирила Тимошенко, цього року планують оновити 4500 км державних і 2000 км місцевих доріг.
Раніше ми повідомляємо, що:
- у селі Маринин Рівненській області напали на поліцейського, який прибув на виклик. Йому прокололи ногу вилами.
- в Черкасах двоє чоловіківпобили патрульних на території лікарні, куди їх доставили для медичного огляду.