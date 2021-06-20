Русский
$ 27,17
32,44
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

У Києві відновили літній майданчик скандального кафе (фото, відео)

20 червня 2021 19:40

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Прибудову біля метро "Золоті ворота" зі скандалом демонтували в минулому році, вона була побудована з безліччю порушень

Фото: Олександр Марущак / "Сегодня"

Фото: Олександр Марущак / "Сегодня"

Біля станції метро "Золоті ворота" відновили скандальний літній майданчик кафе "Хурма". Міська влада зі скандалом демонтувала його перед Новим роком, заявивши що прибудова незаконна. Більш того власники самовільно зменшили пішохідну зону і підхід до станції метро.

Реклама

Про це повідомляє "Сегодня".

Через півроку, як бачимо, майданчик знову встановили і там вже приймають відвідувачів. Мабуть, усунули всі порушення, які озвучили в КМДА в грудні 2020 року.

Примітно, що співробітники і відвідувачі кафе без захисних масок, які зобов'язані в громадських місцях носити всі українці під час карантину.

Не пропусти!
Швейцарія – Туреччина: онлайн матчу Євро-2020 за вихід в плей-оф
Швейцарія і Турція спробують завоювати путівку в плей-оф

Раніше ми повідомляли, що кияни обговорювали в соціальних мережах незвичайний балкон у вигляді хреста. Нестандартне спорудження побачили у дворі будинку по вулиці Великій Васильківській, 134. Шість балкончиков збудовані в ряд, а на рівні передостаннього поверху власники квартири спорудили великий балкон коричневого кольору на три вікна. Отже, балкони вишикувалися хрестом, а на коричневій конструкції власники встановили два кондиціонери.

Реклама

Журналісти "Сегодня" вирушили на пошуки інстаграмних локацій на елітному електрокарі. І знайшли під Києвом свою Грецію і Ісландію. А ще місце, де знімають українське кіно (його обожнюють зірки). Їдьте за нами!

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Якби не рекорд, розлучилися б раніше. Ексзакохані з Харкова зняли ланцюги (фото)
Якби не рекорд, розлучилися б раніше. Ексзакохані з Харкова зняли ланцюги (фото)Україна
Де в Києві можна здати донорську кров: список адрес в столиці
Де в Києві можна здати донорську кров: список адрес в столиціЗдорово
Попросила показати документи: в Києві патрульний вибив з рук заявниці телефон (відео)
Попросила показати документи: в Києві патрульний вибив з рук заявниці телефон (відео)Інші новини
У Києві біля міського центру вакцинації знову великі черги (фото)
У Києві біля міського центру вакцинації знову великі черги (фото)Інші новини
Погода в Києві зіпсується – синоптики попередили про грозу
Погода в Києві зіпсується – синоптики попередили про грозуІнші новини
В Україні раніше закриті резиденції перетворять на туристичні магніти. Що там буде
В Україні раніше закриті резиденції перетворять на туристичні магніти. Що там будеУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти