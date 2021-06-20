У Києві відновили літній майданчик скандального кафе (фото, відео)

Прибудову біля метро "Золоті ворота" зі скандалом демонтували в минулому році, вона була побудована з безліччю порушень

Фото: Олександр Марущак / "Сегодня"

Біля станції метро "Золоті ворота" відновили скандальний літній майданчик кафе "Хурма". Міська влада зі скандалом демонтувала його перед Новим роком, заявивши що прибудова незаконна. Більш того власники самовільно зменшили пішохідну зону і підхід до станції метро.

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Про це повідомляє "Сегодня".

Через півроку, як бачимо, майданчик знову встановили і там вже приймають відвідувачів. Мабуть, усунули всі порушення, які озвучили в КМДА в грудні 2020 року.

Примітно, що співробітники і відвідувачі кафе без захисних масок, які зобов'язані в громадських місцях носити всі українці під час карантину.

Раніше ми повідомляли, що кияни обговорювали в соціальних мережах незвичайний балкон у вигляді хреста. Нестандартне спорудження побачили у дворі будинку по вулиці Великій Васильківській, 134. Шість балкончиков збудовані в ряд, а на рівні передостаннього поверху власники квартири спорудили великий балкон коричневого кольору на три вікна. Отже, балкони вишикувалися хрестом, а на коричневій конструкції власники встановили два кондиціонери.

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Журналісти "Сегодня" вирушили на пошуки інстаграмних локацій на елітному електрокарі. І знайшли під Києвом свою Грецію і Ісландію. А ще місце, де знімають українське кіно (його обожнюють зірки). Їдьте за нами!