У Києві біля міського центру вакцинації знову великі черги (фото)

Фото: "Сегодня"
У неділю, 13 червня, в Києві біля міського центру вакцинації знову довжелезні черги. Люди займають їх з самого ранку, щоб зробити щеплення від коронавірусу.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Центр вакцинації функціонує на лівому березі столиці, біля станції метро "Лівобережна" в МВЦ. Під ним люди стоять з 8 ранку, хоча сама вакцинація почалася о 10:00.
Фото: "Сьогодні"
Попередньо повинно бути дві черги:
- тих, хто отримав смс із запрошенням;
- тих, хто зареєструвався в "Дії", але не отримав відповіді – жива черга.
Відзначимо, що на цих вихідних в центрі вакцинації збільшили кількість бригад медиків. Тепер їх 30, а в перші вихідні роботи було 16.
Фото: "Сегодня"
Раніше ми повідомляли, що Польща масово вакцинує українців на кордоні. Польська влада пропонує українцям, що в'їжджають, знижку на обов'язковий тест за безкоштовне проходження вакцинації від COVID-19.
Також нагадаємо, українцям видаватимуть свідоцтво про вакцинацію.
Дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:
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