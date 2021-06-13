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У Києві біля міського центру вакцинації знову великі черги (фото)

13 червня 2021 12:29

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Люди займали чергу на щеплення з 8 ранку, хоча сама вакцинація почалася лише о 10:00 – влада збільшила кількість бригад медиків

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

У неділю, 13 червня, в Києві біля міського центру вакцинації знову довжелезні черги. Люди займають їх з самого ранку, щоб зробити щеплення від коронавірусу.

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Про це повідомляє "Сьогодні".

Центр вакцинації функціонує на лівому березі столиці, біля станції метро "Лівобережна" в МВЦ. Під ним люди стоять з 8 ранку, хоча сама вакцинація почалася о 10:00.

Фото: "Сьогодні"

Фото: "Сьогодні"

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Попередньо повинно бути дві черги:

  • тих, хто отримав смс із запрошенням;
  • тих, хто зареєструвався в "Дії", але не отримав відповіді – жива черга.

Відзначимо, що на цих вихідних в центрі вакцинації збільшили кількість бригад медиків. Тепер їх 30, а в перші вихідні роботи було 16.

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Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Раніше ми повідомляли, що Польща масово вакцинує українців на кордоні. Польська влада пропонує українцям, що в'їжджають, знижку на обов'язковий тест за безкоштовне проходження вакцинації від COVID-19.

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Також нагадаємо, українцям видаватимуть свідоцтво про вакцинацію.

Дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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