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У Києві біля міського центру вакцинації знову великі черги (фото)

4 липня 2021 12:10

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Люди займають черги заздалегідь, ще до відкриття центру імунізації – зараз там близько 100 людей

Біля МВЦ знову черги / Фото: колаж "Сегодня"

Біля МВЦ знову черги / Фото: колаж "Сегодня"

У неділю, 4 липня, в Києві в МВЦ триває вакцинація киян – біля входу утворилися вже традиційні черги з бажаючих зробити щеплення. Зараз там близько ста людей.

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Про це повідомляє "Сьогодні".

Незважаючи на те, що незабаром в Києві відкриють ще 21 міні-центр вакцинації киян на базі амбулаторій, під МВЦ черги не зменшуються. Люди готові стояти годинами заради імунізації.

Відомо, що більшість людей з черги отримують сьогодні другу дозу вакцини від коронавірусу.

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Фото: Юлія Безбородко / "Сьогодні"

Фото: Юлія Безбородко / "Сьогодні"

Нагадаємо, що центр вакцинації в МВЦ біля стації метро "Лівобережна" працює традиційно з 10 до 17:30.

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Фото: Юлія Безбородко / "Сьогодні"

Фото: Юлія Безбородко / "Сьогодні"

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Раніше ми повідомляли, що у Вінницькій області чоловік помер після вакцинації препаратом Pfizer.

Також нагадаємо, Україна отримає ще 9 млн доз вакцин від COVID-19.

Крім того, дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

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Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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