У Києві біля міського центру вакцинації знову великі черги (фото)

Біля МВЦ знову черги / Фото: колаж "Сегодня"
У неділю, 4 липня, в Києві в МВЦ триває вакцинація киян – біля входу утворилися вже традиційні черги з бажаючих зробити щеплення. Зараз там близько ста людей.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Незважаючи на те, що незабаром в Києві відкриють ще 21 міні-центр вакцинації киян на базі амбулаторій, під МВЦ черги не зменшуються. Люди готові стояти годинами заради імунізації.
Відомо, що більшість людей з черги отримують сьогодні другу дозу вакцини від коронавірусу.
Фото: Юлія Безбородко / "Сьогодні"
Нагадаємо, що центр вакцинації в МВЦ біля стації метро "Лівобережна" працює традиційно з 10 до 17:30.
Фото: Юлія Безбородко / "Сьогодні"
Раніше ми повідомляли, що у Вінницькій області чоловік помер після вакцинації препаратом Pfizer.
Також нагадаємо, Україна отримає ще 9 млн доз вакцин від COVID-19.
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