У Києві поблизу Мосту закоханих перевернулося авто BWM: водій забрав номери та втік (фото)

Власника автомобіля можуть вичислити в інший спосіб

Водія транспортного засобу поки що не встановили/Колаж: Сьогодні

У центрі Києва автомобіль марки BMW злетів з Паркової дороги й перевернувся. Водій транспортного засобу втік з місця ДТП.

Про це повідомляє Telegram-канал Київ Оперативний.

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Деталі аварії

"З Паркової дороги, біля Мосту закоханих, злетіла автівка BMW. Водій втік, забравши із собою номерні знаки. Нащо – невідомо, адже по VIN-коду дізнатися власника зовсім не проблема", — йдеться у повідомленні.

Інформації про те, хто водій та чи знайшли його — немає.

Автомобіль перекинувся одразу після того, як злетів з дороги/Фото: Telegram/Київ оперативний

Водій втік у невідомому напрямку/Фото: Telegram/Київ оперативний

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Чому автомобіль злетів з дороги — невідомо/Фото: Telegram/Київ оперативний

Смертельна ДТП під Львовом

У селі Рясне-Руське Львівського району 14-річний мотоцикліст збив на смерть пенсіонера. Чоловікові було 63 роки.

Аварія сталася о 22:00. 14-річний місцевий житель їхав із пасажиром на мотоциклі Х-Road 200. Підліток наїхав на велосипедиста. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Водій мотоцикла та його пасажир, 17-річний львів'янин, отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували.

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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

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