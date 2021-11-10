У Києві поблизу Мосту закоханих перевернулося авто BWM: водій забрав номери та втік (фото)

У центрі Києва автомобіль марки BMW злетів з Паркової дороги й перевернувся. Водій транспортного засобу втік з місця ДТП.
Про це повідомляє Telegram-канал Київ Оперативний.
Деталі аварії
"З Паркової дороги, біля Мосту закоханих, злетіла автівка BMW. Водій втік, забравши із собою номерні знаки. Нащо – невідомо, адже по VIN-коду дізнатися власника зовсім не проблема", — йдеться у повідомленні.
Інформації про те, хто водій та чи знайшли його — немає.
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Смертельна ДТП під Львовом
У селі Рясне-Руське Львівського району 14-річний мотоцикліст збив на смерть пенсіонера. Чоловікові було 63 роки.
Аварія сталася о 22:00. 14-річний місцевий житель їхав із пасажиром на мотоциклі Х-Road 200. Підліток наїхав на велосипедиста. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Водій мотоцикла та його пасажир, 17-річний львів'янин, отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
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