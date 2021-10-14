У Києві біля поліклініки знайшли труп чоловіка – подробиці

Поки невідомо чому помер чоловік. Його тіло відправили на судово-медичну експертизу

На місці працює поліція / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 14 жовтня, в Києві в районі вулиці Шамо знайшли труп чоловіка. Його особистість встановлює поліція.

Про це сайту "Сьогодні" повідомили в поліції Києва.

Подробиці

Тіло знайшли за старою поліклінікою у дворі. Вік чоловіка невідомий.

"Поки нам невідомий вік чоловіка. При ньому не було документів. Його особа встановлюється. Також поки неясно чого померла людина. Тіло відправлять на судово-медичну експертизу. За її результатами буде встановлена причина смерті", – повідомили в поліції Києва.

Схожі випадки

У Дніпровському районі столиці прямо на тротуарі виявили тіло чоловіка . Як повідомили "Сьогодні" в Нацполіціі Києва, НП сталася на вулиці Курнатовського, 15.

У поліції розповіли, що чоловік, швидше за все, помер природною смертю – на тілі не виявлено побоїв або травм. Тіло буде відправлено на судово-медичну експертизу.

Раніше ми писали: