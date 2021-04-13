У Києві лікарів спіймали на хабарі під час видачі тіла померлої від COVID-19

Завідувача патологоанатомічним відділенням та лікаря затримали на вимаганні під час видачі тіла померлої від COVID-19.
Про це повідомляє Прокуратура Києва в Telegram.
Працівники лікарні систематично вимагали від родичів померлих гроші за прискорення проведення розтину тіл, зберігання їх в холодильних камерах, миття, одягання і підготовку до поховання. Варто відзначити, що послуги, за які працівники лікарні брали гроші, надаються безкоштовно.
"Лікарів затримали у порядку ст. 208 КПК України під час одержання чергової неправомірної вигоди від громадянина за підготовку та видачу тіла жінки, померлої від COVID-19, у відкритій труні. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим особам про підозру та обрання запобіжних заходів", – йдеться в повідомленні.
Слідчі дії тривають. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до корупційної схеми.
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