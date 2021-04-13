Русский
$ 27,93
33,28
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

У Києві лікарів спіймали на хабарі під час видачі тіла померлої від COVID-19

13 квітня, 16:19

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Послуги, за які працівники лікарні брали гроші, надаються в Україні безкоштовно

Завідувача патологоанатомічним відділенням та лікаря затримали на вимаганні під час видачі тіла померлої від COVID-19.

Реклама

Про це повідомляє Прокуратура Києва в Telegram.

Працівники лікарні систематично вимагали від родичів померлих гроші за прискорення проведення розтину тіл, зберігання їх в холодильних камерах, миття, одягання і підготовку до поховання. Варто відзначити, що послуги, за які працівники лікарні брали гроші, надаються безкоштовно.

"Лікарів затримали у порядку ст. 208 КПК України під час одержання чергової неправомірної вигоди від громадянина за підготовку та видачу тіла жінки, померлої від COVID-19, у відкритій труні. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим особам про підозру та обрання запобіжних заходів", – йдеться в повідомленні.

Реклама

В тренді
У Києві полювання на порушників карантину. Який штраф загрожує власникам закладів

Слідчі дії тривають. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до корупційної схеми.

Нагадаємо, в Херсонській області на хабарі попався податківець.

Крім того, у Львівській області на хабарі погорів інспектор митниці.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ хабар прокуратура лікарі поховання

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Перший день локдауну в Києві – хроніки транспортного колапсу: спецонлайн
Перший день локдауну в Києві – хроніки транспортного колапсу: спецонлайнТранспорт
У Києві чоловік натягнув гайку на статевий орган. Зрізати довелося пилкою
У Києві чоловік натягнув гайку на статевий орган. Зрізати довелося пилкоюІнші новини
Чи продовжать локдаун у Києві?
Чи продовжать локдаун у Києві? "Сьогодні" перевірили чуткиІнші новини
У Києві спецназ штурмує фірму Медведчука: у МВС прояснили ситуацію
У Києві спецназ штурмує фірму Медведчука: у МВС прояснили ситуаціюВлада
"Це неприпустимо": у Зеленського відреагували на провал зі спецперепустками у КиєвіВлада
Це найкоротший шлях для Росії: генерал оцінив ймовірність атаки на Київ
Це найкоротший шлях для Росії: генерал оцінив ймовірність атаки на КиївУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти