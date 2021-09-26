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У Києві спалахнула пожежа в хостелі – загинув чоловік, ще один вистрибнув з вікна (фото)

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
26 вересня, 10:48
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Чоловік отримав травми після падіння – у нього зламана ключиця
Пожежа спалахнула в одній з кімнат
Пожежа спалахнула в одній з кімнат / Фото: Колаж: Сьогодні

У Святошинському районі Києва, 26 вересня, спалахнула пожежа в хостелі на вулиці Симиренка, 36. В результаті пожежі загинула людина.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України в Києві в Facebook.

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Ще одному гостю хостелу, щоб врятуватися з вогню, довелося вистрибнути з вікна. Чоловік отримав травми після падіння – у нього зламана ключиця. Постраждалого доставили в лікарню для обстеження.

Також, на той час, як на місце НП прибули рятувальники, ще один чоловік зміг вибратися з палаючої кімнати і спустився по сходах на вулицю.

Під хостел переобладнали адміністративне приміщення
Під хостел переобладнали адміністративне приміщення / Фото: ГСЧС

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У пожежі загинув чоловік 1987 року народження. Його тіло знайщли під час усунення загоряння на третьому поверсі.

Відзначимо, що загальна площа пожежі в хостелі склала 40 квадратних метрів. Відомо, що під хостел переобладнали адміністративну будівлю.

З початку року в пожежах загинули понад 1000 українців

За даними ДСНС, в Україні тільки за добу, 15 серпня, відбулося 398 пожеж, дві людини померли у вогні. А з початку року сталося 56 038 загорянь, 1086 людина загинули, 950 постраждали.

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Найбільше загорянь – 18782 – було в житлових секторах.

  • Нещодавно ми також писали, що в Броварах (Київська область) сталася масштабна пожежа в п'ятиповерховому будинку на вулиці Гагаріна, 11. Вогонь охопив весь дах будинку.
  • А у дворі п'ятиповерхового житлового будинку на вулиці Олеся Гончара, 14/26 у Шевченківському районі столиці, загорівся автомобіль.
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