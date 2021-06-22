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У Києві винесли вирок серійному ґвалтівнику – нападав на жінок у Голосіївському парку

22 червня 2021 20:08

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Чоловік підходив до жінок ззаду, накидав їм на шию ремінь та змушував піти з ним до лісосмуги, де знущався над жертвами

Фото: колаж "Сегодня"

Фото: колаж "Сегодня"

У вівторок, 6 червня, Голосіївський районний суд Києва засудив до 10 років позбавлення волі чоловіка, який нападав на жінок у Голосіївському парку та ґвалтував їх.

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Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"За підтримання публічного обвинувачення Київською міською прокуратурою судом оголошено обвинувальний вирок 45-річному киянину, який вчинив зґвалтування двох жінок та замахи на зґвалтування ще трьох (ч. 2 ст. 152 та ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 152 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що зловмисник орудував на території Голосіївського району столиці з середини 2017 року, та раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, у тому числі за насильницькі злочини проти статевої свободи.

"Прокурором у суді доведено, що обвинувачений, прогулюючись відлюдними місцями у вечірній час доби, підшукував молодих жінок, які були схожі між собою за зовнішніми ознаками. Задля досягнення злочинної мети зловмисник підходив до них ззаду, накидав на шию ремінь, після чого, застосовуючи грубу фізичну силу, переміщував жінок до лісосмуг", - повідомили у прокуратурі.

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Зазначимо, що обвинувачений своєї вини не визнав. До набрання вироком законної сили зловмисник перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, раніше на Одещині бездомний чоловік зґвалтував восьмирічну дівчинку.

Крім того, в Одесі педофіл намагався зґвалтувати трирічного хлопчика. Чоловік проник до квартири, поки мами не було вдома.

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