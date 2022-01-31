У Києві вирізали дерева, щоб розпочати будівництво. Ми дізналися, чи це законно

Земельну ділянку орендувала приватна компанія, після чого там почали зрізати насадження

Наразі відбувається перевірка, чи справді незаконно вирізалися дерева. / Фото: Колаж: Сьогодні

Кияни обговорюють появу загадкового будівельного паркану на вулиці Жуковського, 5 у Голосіївському районі. Люди обурюються, що за огорожею зрізають дерева і незабаром розпочнеться будівництво.

У Голосіївській РДА сайту "Сьогодні" повідомили, що ця земельна ділянка була передана в оренду приватній компанії з цільовим використанням для будівництва та обслуговування споруд ринкової інфраструктури.

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"На даний момент будівельні роботи там не виконуються. Встановлено тимчасову будівельну огорожу на підставі контрольної картки про порушення благоустрою, яку видано Департаментом міського благоустрою КМДА", – повідомили у Голосіївській РДА.

Там додають, що з'ясовуватимуть, чи дійсно на ділянці вирізають дерева. Для цього на Жуковського, 5 виїде районний інспектор із благоустрою.

Що було раніше

У Telegram-каналі "Київ без цензури" з'явилася інформація про те, що у Києві розпочали ще одне незаконне будівництво. На вулиці Жуковського, 5 робітники обгородили ділянку парканом та вирізають дерева.

У Мережі уточнили, що паспорти об'єкту, щоби проводити там роботи, немає.

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"Цього разу на Жуковського, 5. Паркан встановили, дерева вирізають, паспорту об'єкту немає. Класика", – написали в публікації.

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