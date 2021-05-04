У Києві зросла кількість хворих COVID-19: в якому районі найбільше

У Києві збільшилася кількість нових випадків коронавірусу у порівнянні з неділею. За минулу добу зафіксовано 151 заражений.
Про це повідомив у Facebook мер міста Віталій Кличко.
Тепер в столиці з початку епідемії вже 196 592 киян підхопили вірус.
За понеділок захворіли:
- 88 жінок у віці від 19 до 90 років;
- 59 чоловіків у віці від 19 до 83 років;
- три дівчинки від 1 до 14 років і один хлопчик 13 років.
Також за добу зафіксовано 15 смертельних випадків (всього 4681), 72 хворим вдалося вилікуватися (всього 124 573).
30 осіб госпіталізовано з ковідом, і ще 145 потрапили в лікарню з підозрою на коронавірус.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 87, Голосіївському – 13, Святошинському і Дарницькому – по 11.
Як повідомляли новини "Сьогодні", в Україні за добу знову зменшилася кількість нових випадків COVID-19.
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