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У Києві зросла кількість хворих COVID-19: в якому районі найбільше

4 травня, 12:00

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Після Великодня кількість хворих зросла, але стало менше госпіталізованих з ковідом

У Києві збільшилася кількість нових випадків коронавірусу у порівнянні з неділею. За минулу добу зафіксовано 151 заражений.

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Про це повідомив у Facebook мер міста Віталій Кличко.

Тепер в столиці з початку епідемії вже 196 592 киян підхопили вірус.

За понеділок захворіли:

  • 88 жінок у віці від 19 до 90 років;
  • 59 чоловіків у віці від 19 до 83 років;
  • три дівчинки від 1 до 14 років і один хлопчик 13 років.

Також за добу зафіксовано 15 смертельних випадків (всього 4681), 72 хворим вдалося вилікуватися (всього 124 573).

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30 осіб госпіталізовано з ковідом, і ще 145 потрапили в лікарню з підозрою на коронавірус.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 87, Голосіївському – 13, Святошинському і Дарницькому – по 11.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в Україні за добу знову зменшилася кількість нових випадків COVID-19.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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