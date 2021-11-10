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У Києві вишиковуються черги до ритуальної служби – все через COVID-19

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
10 листопада, 12:31
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За останній тиждень у Києві на коронавірус захворіло – 9 209 людей
Ситуація з коронавірусом погіршується
Ситуація з коронавірусом погіршується / Фото: Колаж: Сьогодні

Київ знаходиться у "червоній зоні". І ситуація погіршується. За час пандемії у столиці померли 6 677 людей.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

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"Мені щодня телефонують десятки людей. Одні просять допомогти госпіталізувати своїх близьких. Інші – поховати… У нас черги в ритуальну службу за довідками про смерть. І черги в крематорій", – каже Кличко.

Він додав, що у Києві черги із "швидких" у приймальних відділеннях лікарень.

"Хтось не вірить у це і говорить усілякі дурниці?! То підіть і подивіться! Поговоріть із лікарями та родичами хворих.
Головне, до чого я закликаю: дотримуйтесь правил безпеки – маски, антисептики, дистанція. Вакцинуйтеся! Не відвідуйте публічні місця без нагальної потреби. Не користуйтеся громадським транспортом, якщо в цьому немає гострої необхідності!" – зазначив мер міста.

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Частина лікарень заповнена на 100%

Загалом заповненість ліжок у медзакладах Києва на сьогодні становить 73%.

Окремі лікарні Києва заповнені на 99% – 100%.

"85% госпіталізованих потребують кисневої підтримки. Ліжка з киснем заповнені більш ніж на 70%. Нагадую, що сьогодні для прийому хворих підготовлено понад 6 тис. ліжок. З них близько 90% у комунальних медустановах забезпечені киснем. Є майже 500 апаратів ШВЛ" , – сказав Кличко.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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