Простягнули руку допомоги: як "Укравтодор" допоміг розчистити Київ від снігу (відео)

Залучили техніку, яка працює на дорогах державного значення

У Києві за ніч розчистили близько 50 кілометрів основних магістралей.

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Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко в Facebook.

До роботи в столиці залучили техніку, яка працює на дорогах державного значення в Київській області.

"Вночі разом із очільником "Укравтодор" Олександром Кубраковим ухвалили рішення простягти Києву руку допомоги з подолання снігової негоди. Адже для нас комфорт містян – найголовніше", – написав він у Мережі.

За його словами, тільки за одну ніч вдалося розчистити близько 50 кілометрів основних магістралей Києва.

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"Ми борці з негодою в таких складних умовах, як сьогодні, командою допомагаємо розчистити шляхи, щоб кожна людина на своїй машині або автобусі змогла дістатися з пункту А в пункт Б" , – говорить водій снігоприбиральної техніки Олександр Бойко.

Раніше ми писали, що Київ знову стоїть у корках – міські служби не встигають прибирати снігові замети, хоча спецтехніка працювала всю ніч.

Однак в цілому ситуація трохи краще, ніж учора, коли місто опинилося буквально паралізоване негодою.

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