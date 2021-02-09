Русский
$ 27,67
33,26
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

Простягнули руку допомоги: як "Укравтодор" допоміг розчистити Київ від снігу (відео)

9 лютого, 14:11

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Залучили техніку, яка працює на дорогах державного значення

У Києві за ніч розчистили близько 50 кілометрів основних магістралей.

Реклама

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко в Facebook.

До роботи в столиці залучили техніку, яка працює на дорогах державного значення в Київській області.

"Вночі разом із очільником "Укравтодор" Олександром Кубраковим ухвалили рішення простягти Києву руку допомоги з подолання снігової негоди. Адже для нас комфорт містян – найголовніше", – написав він у Мережі.

За його словами, тільки за одну ніч вдалося розчистити близько 50 кілометрів основних магістралей Києва.

В тренді
У Києві на руці у першокласниці вибухнув смарт-годинник
Реклама

"Ми борці з негодою в таких складних умовах, як сьогодні, командою допомагаємо розчистити шляхи, щоб кожна людина на своїй машині або автобусі змогла дістатися з пункту А в пункт Б" , – говорить водій снігоприбиральної техніки Олександр Бойко.

Раніше ми писали, що Київ знову стоїть у корках – міські служби не встигають прибирати снігові замети, хоча спецтехніка працювала всю ніч.

Однак в цілому ситуація трохи краще, ніж учора, коли місто опинилося буквально паралізоване негодою.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

транспорт Київ сніг дороги снігопад негода погода в Києві

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Повний апгрейд: як виглядає перший NOVUS після ребрендингу Billa
Повний апгрейд: як виглядає перший NOVUS після ребрендингу BillaІнші новини
У Києві продають
У Києві продають "квартиру" площею 6 квадратних метрів. Ми перевірили, як вона виглядаєНерухомість
У Києві відкрили перший магазин IKEA (фото)
У Києві відкрили перший магазин IKEA (фото)Інші новини
У Києві очікують двадцятиградусний мороз: синоптики дали прогноз
У Києві очікують двадцятиградусний мороз: синоптики дали прогнозІнші новини
"Нічний хижак": чому бойовики бояться унікальну українську снайперку (відео)Україна
У Києві на руці у першокласниці вибухнув смарт-годинник
У Києві на руці у першокласниці вибухнув смарт-годинникІнші новини

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти