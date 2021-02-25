У Києві за перші півтори години вакциновано 30 медиків від коронавіруса

У Києві почалася вакцинація медичних працівників від COVID-19 вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield). Уже зробили ін'єкції 30 медпрацівникам.
Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург.
Станом на 11:30 провакциновано 30 медиків, всі відчувають себе добре.
За словами Валентини Гінзбург, Київ готувався до вакцинації. Для цього в столиці було сформовано 15 мобільних бригад по імунізації.
Медики мобільних бригад проходять відповідне навчання. Підготовлено 120 тимчасових пунктів вакцинації в закладах охорони здоров'я та інтернатах.
Нагадаємо, першим в Україні вакцину від коронавіруса отримав теж медик – анестезіолог реанімаційного відділення Черкаської обласної лікарні Євген Горенко.
Відомо, що в Україні в перший день вакцинації, 24 лютого, щеплення від коронавіруса отримали 159чоловік. Найбільше – в Черкаській області.
Крім того, ми писали, що в Київській області щеплення від коронавіруса першою отримала лікар з Броварів – завідуюча дорослим інфекційним відділенням в Броварській багатопрофільній клінічній лікарні Тетяна Шульженко.
Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк