У Києві "затримали" бобра-порушника

У Києві на перехресті Газопровідної і Великої Окружної бобер-порушник намагався перейти дорогу в недозволеному місці.
Про це повідомив дігер і засновник служби порятунку тварин Михайло Сторожук в Facebook.
"Бобер-порушник намагався перейти дорогу в недозволеному місці. Зупинений небайдужим громадянином на перехресті Газопроводної і Окружної. Затриманий", – написав він.
У бобра пошкоджений хвіст. Його відвезли до притулку для тварин.
Раніше ми писали, що через аномально теплу погоду в парку Перемога розбушувався бобер. Тварина почала точити місцеві верби.
Бобер вже став визначною пам'яткою парку. Його часто бачать кияни під час прогулянок. Він не боїться собак, та й вони його не чіпають.