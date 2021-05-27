У Києві "затримали" бобра-порушника

В результаті у бобра пошкоджений хвіст і його відвезли до притулку для тварин

У Києві на перехресті Газопровідної і Великої Окружної бобер-порушник намагався перейти дорогу в недозволеному місці.

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Про це повідомив дігер і засновник служби порятунку тварин Михайло Сторожук в Facebook.

"Бобер-порушник намагався перейти дорогу в недозволеному місці. Зупинений небайдужим громадянином на перехресті Газопроводної і Окружної. Затриманий", – написав він.

У бобра пошкоджений хвіст. Його відвезли до притулку для тварин.

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Раніше ми писали, що через аномально теплу погоду в парку Перемога розбушувався бобер. Тварина почала точити місцеві верби.

Бобер вже став визначною пам'яткою парку. Його часто бачать кияни під час прогулянок. Він не боїться собак, та й вони його не чіпають.