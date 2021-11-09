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У Києві затримали бойовика, який влаштував концтабір в окупованому Донецьку (фото)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
9 листопада, 11:27
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Чоловік довгий час переховувався
Чоловіка затримали в Києві / Колаж "Сьогодні"
Чоловіка затримали в Києві / Колаж "Сьогодні"

У Києві затримали головного військового злочинцяв'язниці бойовиків "Ізоляція" у Донецьку Дениса Куликовського. Він же "Палич".

Про це повідомляє колишній в'язень цієї катівні журналіст та письменник Станіслав Асєєв.

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Хто такий Денис Куліковський

"Палич" – головний кат в'язниці "Ізоляція" у Донецьку – запам'ятався колишнім полоненим своєю жорстокістю.

Гвалтував, принижував, бив і жорстоко катував ув'язнених. Наразі зібрано вже чимало свідчень звільнених із цієї в'язниці "міністерства держбезпеки ДНР", пише " Радіо Свобода".

Побиття могли закінчуватися трупами

У чоловіка були й постійні жертви.

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"7 місяців він мене бив, принижував, забороняв мені їсти все, окрім каші. Після цих 7 місяців в "ізоляції" мене напівживого вивезли до лікарні, де відкачували 5 днів. Він любив випити і міг піти в запій на кілька тижнів, тоді йому взагалі зривало "вежу": починалися масові побиття, а деякі їх не переносили. Бувало таке, що запої "Палича" закінчувалися черговим трупом", – згадує колишній полонений Станіслав Печенкін.

2018 року Дениса Куликовського прибрали з "Ізоляції". Він перебував у окремій камері, а потім втік. Але зараз чоловіка вже затримали.

На фото Денис Куліковський
На фото Денис Куліковський

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