У Києві затримали чоловіків, які відправляли у РФ фото наслідків обстрілів (фото)

Усіх затриманих патрульні передали слідчо-оперативній групі

Чоловіки надсилали інформацію на російський номер/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Києві затримали трьох чоловіків, які фотографували наслідки руйнувань після ракетного обстрілу РФ в Дарницькому районі у неділю, 5 травня.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

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"Ще трьох зловмисників інспектори затримали того ж дня (у неділю – ред.) у Дарницькому районі, неподалік місця ранкового обстрілу. Затримані віком від 26 до 39 років фотографували руйнування, які завдали російські крилаті ракети та пересилали знімки на номер абонента російського оператора. Усіх затриманих патрульні передали слідчо-оперативній групі", — йдеться в повідомленні.

Також на одному з блокпостів в Оболонському районі столиці у неділю в міжміському автобусі затримали 54-річного чоловіка, який, імовірно, є учасником незаконних збройних формувань на сході країни.

"Чоловік помітно нервував та постійно плутався у своїй особистій інформації. А також не зміг навіть чітко назвати своє ім'я та адресу проживання. Патрульні спільно з прикордонниками встановили особу чоловіка", — інформують правоохоронці.

Обстріл Києва

5 червня близько 6-ї ранку на лівому березі Києва прогриміло кілька вибухів. Місцеві жителі почули шість гучних вибухів та побачили стовп густого чорного диму. Попередній ракетний удар по столиці був 28 квітня.

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Мер Києва Віталій Кличко розповів про вибухи у Дарницькому та Дніпровському районах. Одного постраждалого госпіталізували.

Глава "Укрзалізниці" Камишін розповів, що сьогодні вранці російські війська вкотре обстріляли залізничну інфраструктуру. 4 ракети вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу, розташованому на лівому березі Києва.

Як розповіли в Генеральному штабі ЗСУ, збройні сили РФ запустили 5 крилатих авіаційних ракет Х-22 з акваторії Каспійського моря у напрямку Києва. Одна ракета була знищена силами ППО.

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