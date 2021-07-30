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У Києві затримали чоловіка, який розбив скло на пішохідно-велосипедному мосту (фото)

30 липня 2021 14:19

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Зловмисника затримали в одному із столичних хостелів – йому загрожує до п'яти років позбавлення волі

Чоловік вирішив перевірити споруди на міцність і розбив їх / Фото: колаж "Сьогодні"

Чоловік вирішив перевірити споруди на міцність і розбив їх / Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 30 липня, у Києві в одному із столичних хостелів затримали чоловіка за пошкодження скляних споруд на пішохідно-велосипедному мосту.

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Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

"Вчора до поліції Києва звернулись співробітники комунального підприємства, які повідомили що виявили пошкоджені два інформаційно-макетних скла на пішохідно-велосипедному мосту, що у Печерському районі. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала інцидент", – йдеться у повідомленні.

Начальник Печерського управління поліції Андрій Дубров заявив, що оперативники управління карного розшуку главку спільно із слідчими районного управління поліції встановили особу порушника.

"Ми переглянули записи з камер відео спостереження, на яких невідомий пошкодив скляні макети, після чого втік. У Києві була введена спеціальна поліцейська операція та менш ніж за добу ми виявили уродженця Луцька, 1997 року народження, у одному із хостелів столиці. Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального кодексу України", – сказав він.

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Фото: Поліція Києва

Фото: Поліція Києва

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Зліва на знімку порушниця, праворуч - її авто. Фото: колаж "Сьогодні"

Зловмисник пояснив правоохоронцям, що приїхав до столиці на відпочинок, а гуляючи по мосту, вирішив перевірити інформаційні споруди на міцність і розбив їх. Наразі з ним спілкуються слідчі та готують зловмиснику повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років.

Раніше ми писали, що в Дніпровському районі Києва на мосту Патона новий прорив – вода водоспадом ллється в Дніпро.

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Нагадаємо, міст Патона "тече" далеко не вперше. Наприклад, 1 липня там було пошкоджено магістральну тепломережу діаметром 600 мм, після чого аварійна бригада "Київтеплоенерго" швидко локалізувала місце пошкодження.

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