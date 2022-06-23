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У Києві затримали росіянина, який видавав себе за українця (фото, відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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23 червня, 17:29
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Правопорушник зберігав вдома зброю та патрони. Тепер йому загрожує до семи років позбавлення волі
Росіянин переховувався в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Росіянин переховувався в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві правоохоронці викрили чоловіка у зберіганні арсеналу зброї та боєприпасів. Уродженець Росії постійно міняв місця проживання, користувався різними автомобілями та використовував форму одного з військових формувань. У підсумку у зловмисника вилучили набої, зброю, радіостанції, мобільні телефони і зараз його перевіряють на причетність до диверсійно-розвідувальної діяльності.

Про це повідомили у ГУ НП України.

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Подробиці

Як стало відомо, поліцейські затримали чоловіка, який зберігав вдома зброю та патрони. Правопорушником виявився 42-річний громадянин Росії.

Як розповів начальник кримінальної поліції Андрій Гарастюк, поліцейські провели обшук за місцем мешкання фігуранта у Київській області та вилучили речові докази злочинної діяльності:

"Встановлено, що уродженець Росії постійно змінював орендовані квартири, користувався різними автомобілями, крім того, використовував форму одного з військових формувань. Зловмисник ніде не повідомляв про своє справжнє громадянство, а представлявся українцем. Ми вилучили у нього військове спорядження, набої, зброю, дві радіостанції та ніж. Разом з тим фігурант перевіряється на причетність до диверсійно-розвідувальної діяльності держави-агресора", – повідомив він.

Також поліцейські виявили та перевірили два автомобілі, на яких пересувався фігурант. Державні номерні знаки іномарок не відповідали наявним транспортним засобам, а зареєстровані в Росії.

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Крім того, за місцем тимчасового проживання затриманого вилучено мобільні телефони, ноутбуки, флеш-накопичувачі, зовнішні жорсткі диски та чорнові записи, які перевіряються на причетність затриманого до зв’язків з російськими окупантами.

Що загрожує затриманому?

Наразі вирішується питання про повідомлення чоловіку про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Правопорушнику загрожує до семи років позбавлення волі.

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Чоловіка затримала поліція. Фото: ГУ НП України

У Києві затримали чоловіків, які відправляли до РФ фото наслідків обстрілів

У Києві затримали трьох чоловіків, які фотографували наслідки руйнувань після ракетного обстрілу РФ в Дарницькому районі у неділю, 5 травня. Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

"Ще трьох зловмисників інспектори затримали того ж дня (у неділю. – Ред.) у Дарницькому районі, неподалік місця ранкового обстрілу. Затримані віком від 26 до 39 років фотографували руйнування, які завдали російські крилаті ракети, та пересилали знімки на номер абонента російського оператора. Усіх затриманих патрульні передали слідчо-оперативній групі", – йдеться в повідомленні.

Також на одному з блокпостів в Оболонському районі столиці у неділю в міжміському автобусі затримали 54-річного чоловіка, який, імовірно, є учасником незаконних збройних формувань на сході країни.

"Чоловік помітно нервувався та постійно плутався у своїй особистій інформації. А також не зміг навіть чітко назвати своє ім'я та адресу проживання. Патрульні спільно з прикордонниками встановили особу чоловіка", — інформують правоохоронці.

Раніше ми розповідали, що Служба безпеки України викрила російську агентуру, до якої входили чиновники Кабміну та Торгово-промислової палати України. Агентна мережа ФСБ вела розвідувально-підривну діяльність в органах влади. Аби знешкодити її, контррозвідка СБУ провела багатоетапну спецоперацію.

Крім того, Служба безпеки України продовжує викривати диверсантів. Під час спецоперації в Чернівцях вона затримала російського агента, який прибув з Близького Сходу готувати вибухи на "Укрзалізниці".

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