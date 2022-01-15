У Києві затримуються трамваї через повалене дерево. Список маршрутів

На місце падіння дерева було направлено відповідальну службу столиці

Затримується рух трамваїв №14 та №15. Колаж "Сьогодні"

У Києві впало дерево на вулиці Дегтярівській 28. Це стало причиною затримки руху трамваїв.

Про це повідомляє прес-службу Київпастрансу.

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У Києві впало дерево

У Києві затримується рух трамваїв №14 та №15. Також трамвай тимчасово не ходить і вул. Дегтярівська, 49 (вул. Шпака).

На місце падіння дерева було направлено відповідальну службу столиці.

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