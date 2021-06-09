У Києві зафіксували масовану DDOS-атаку на комунальний дата-центр

Можливо уповільнення і перебої в роботі деяких міських сервісів

DDOS-атака. Фото: networkguru.ru

Міські системи кіберзахисту фіксують масовану DDOS-атаку на комунальний дата-центр. У Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій відзначають, що всі персональні дані користувачів надійно захищені.

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Про це повідомляє КМДА.

Фахівці з кібербезпеки запевняють, що всі системи захисту налаштовані і відпрацьовують навантаження згідно з регламентом.

"Атака може дещо вплинути на швидкість і роботу київських сервісів, можливі невеликі перебої в їх роботі", – говорить

У Департаменті відзначили, що всі персональні дані користувачів надійно захищені.

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Раніше ми писали, що кремлівська пропагандистка звинуватила Україну в DDoS-атаці і нарвалася на тролінг і сарказм.

Нагадаємо, кіберполіції заявила про масованій атаці хакерів, які розсилають на електронні скриньки компаній і приватних осіб листи нібито від імені державних установ з шкідливим вкладенням.