У Києві помітили літаючу тарілку із зеленою фігурою всередині (фото)

/ Фото: Сьогодні
У Києві, біля Музею авіації, помітили літаючу тарілку, а всередині можна побачити зелену фігуру.
Про це повідомляє "Сегодня".
Очевидці розповіли, що інсталяція знаходиться біля музею вже другий день. А встановили її просто для залучення уваги. Цікаво, що тримає тарілку – евакуатор.
/ Фото: Сьогодні
Хоча в літаючій тарілці на вулиці Медової немає нічого таємничого, вона дивує і заворожує жителів Києва.
/ Фото: Сьогодні
Раніше ми повідомляли, що у Вінниці молода в'єтнамська свинка в центрі міста стала "зіркою" соцмереж. Тварина не раз самостійно гуляла по вулиці, їй навіть дали ім'я – Юрчик.
Нагадаємо, що в Полтавській області п'яний чоловік пропонував копам хабар – свиню. Однак в поліції розповіли, що насправді у водія свині в багажнику авто не було.