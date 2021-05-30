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У Києві помітили літаючу тарілку із зеленою фігурою всередині (фото)

30 травня, 12:52

Ігор Сєров , Вікторія Барановська

Вона знаходиться біля Музею авіації, що на вулиці Медовій – очевидці вже пояснили, що відбувається насправді

/ Фото: Сьогодні

У Києві, біля Музею авіації, помітили літаючу тарілку, а всередині можна побачити зелену фігуру.

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Про це повідомляє "Сегодня".

Очевидці розповіли, що інсталяція знаходиться біля музею вже другий день. А встановили її просто для залучення уваги. Цікаво, що тримає тарілку – евакуатор.

/ Фото: Сьогодні

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Хоча в літаючій тарілці на вулиці Медової немає нічого таємничого, вона дивує і заворожує жителів Києва.

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/ Фото: Сьогодні

Раніше ми повідомляли, що у Вінниці молода в'єтнамська свинка в центрі міста стала "зіркою" соцмереж. Тварина не раз самостійно гуляла по вулиці, їй навіть дали ім'я – Юрчик.

Нагадаємо, що в Полтавській області п'яний чоловік пропонував копам хабар – свиню. Однак в поліції розповіли, що насправді у водія свині в багажнику авто не було.

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