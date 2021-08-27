У Києві замінували будівлю Печерського райсуду

З приміщення евакуювали всіх співробітників і відвідувачів

На місце прибули вибухотехніки / Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 27 серпня, в Києві перевіряють інформацію про замінування Печерського районного суду – повідомлення про вибухівку надійшло по електронній пошті.

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Про це повідомляє РБК-Україна.

"З будівлі працівниками судової охорони евакуйовано 120 осіб",- розповіла прес-секретар Шевченківського управління поліції Києва Анна Зубрева.

У поліції Києва нам підтвердили інформацію про мінування Печерського районного суду.

"Надійшло повідомлення про замінування Печерського райсуду. З приміщення суду в терміновому порядку евакуювали 120 осіб. На цей момент вибухотехніки і кінологи проводять перевірку приміщень суду. Також перевіряється прилегла до будівлі територія", – повідомили сайту "Сьогодні" в поліції Києва.

Відзначимо, що за два дні це вже друге повідомлення про замінування суду. Минулого разу, 26 серпня, надійшло повідомленні про вибухівку в будівлі Київського апеляційного суду.

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