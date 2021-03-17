У Києві заборонили відвідувати футбольні матчі глядачам

У Києві до стабілізації епідемічної ситуації забороняється доступ глядачів на футбольні матчі, в тому числі міжнародні.
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Відповідне рішення прийняла постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.
"У столиці ситуація з розповсюдженням хвороби – складна. Щодня збільшується кількість хворих, зокрема і тих, хто потребує госпіталізації. Лікарні наповнені пацієнтами як ніколи. Багато пацієнтів у важкому стані і потребують кисневої підтримки. При цьому завтра у столиці запланований великий футбольний матч, на який із усієї країни приїдуть вболівальники. Таке скупчення людей призведе до вибуху захворюваності. І ми повинні цього не допустити", – зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Раніше ми писали, що мер Києва Віталій Кличко вимагає від Кабміну посилити обмеження в помаранчевій зоні, зокрема в Києві.
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