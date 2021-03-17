У Києві заборонили відвідувати футбольні матчі глядачам

У Києві до стабілізації епідемічної ситуації забороняється доступ глядачів на футбольні матчі, в тому числі міжнародні.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Відповідне рішення прийняла постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

"У столиці ситуація з розповсюдженням хвороби – складна. Щодня збільшується кількість хворих, зокрема і тих, хто потребує госпіталізації. Лікарні наповнені пацієнтами як ніколи. Багато пацієнтів у важкому стані і потребують кисневої підтримки. При цьому завтра у столиці запланований великий футбольний матч, на який із усієї країни приїдуть вболівальники. Таке скупчення людей призведе до вибуху захворюваності. І ми повинні цього не допустити", – зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Раніше ми писали, що мер Києва Віталій Кличко вимагає від Кабміну посилити обмеження в помаранчевій зоні, зокрема в Києві.

Реклама

Масова вакцинація чи новий локдаун – що обирають українці? Пенсіонер-влогер Дід Панч випустив нове шоу своєї ютьюб-колаборації з молоддю. Це відверто, зухвало і прикольно.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама