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У Києві заборонили відвідувати футбольні матчі глядачам

17 березня, 20:20

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

У столиці складна ситуація з коронавірусом

У Києві до стабілізації епідемічної ситуації забороняється доступ глядачів на футбольні матчі, в тому числі міжнародні.

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Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Відповідне рішення прийняла постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

"У столиці ситуація з розповсюдженням хвороби – складна. Щодня збільшується кількість хворих, зокрема і тих, хто потребує госпіталізації. Лікарні наповнені пацієнтами як ніколи. Багато пацієнтів у важкому стані і потребують кисневої підтримки. При цьому завтра у столиці запланований великий футбольний матч, на який із усієї країни приїдуть вболівальники. Таке скупчення людей призведе до вибуху захворюваності. І ми повинні цього не допустити", зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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Раніше ми писали, що мер Києва Віталій Кличко вимагає від Кабміну посилити обмеження в помаранчевій зоні, зокрема в Києві.

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Київ карантин футбол матч глядачі коронавірус

Джерело: Сьогодні

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