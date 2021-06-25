У Києві заборонили продавати на ринках молоко та рибу

Фото: колаж "Сегодня"
З четверга, 24 червня, КМДА заборонила продавати на столичних ринках продукти, які швидко псуються. Торгові точки, в яких продаватимуть заборонені товари, закриватимуть.
Про це повідомив перший заступник КМДА Олексій Кулеба у Facebook.
Подібне рішення прийняла Київська міська адміністрація спільно з керівниками столичних районів.
Фото: Facebook Олексія Кулеби
До продуктів, які тимчасово заборонено продавати, увійшли:
- молочна продукція;
- риба;
- м’ясо-ковбасні;
- кондитерські вироби із кремами.
Фото: Facebook Олексія Кулеби
Крім того, під час наради обговорили контроль за якісним прибиранням парків, скверів, зон дозвілля, де люди будуть масово відпочивати у святкові дні. Там чергуватимуть інспектори благоустрою разом із Муніципальною вартою.
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Також говорили і про підземні пішохідні переходи, які нещодавно звільнили від незаконних торговельних рядів.
Фото: Facebook Олексія Кулеби
"Місто не дозволить, щоб світлі і широкі проходи були захаращені продажем "із землі". Робота інспекторів разом із представниками районів і поліцією буде посилюватись", – йдеться в дописі.
Фото: Facebook Олексія Кулеби
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