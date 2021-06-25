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У Києві заборонили продавати на ринках молоко та рибу

25 червня 2021 16:35

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

У КМДА ввели заборону через спекотну погоду, а ці продукти швидко псуються та можуть нашкодити киянам

Фото: колаж "Сегодня"

Фото: колаж "Сегодня"

З четверга, 24 червня, КМДА заборонила продавати на столичних ринках продукти, які швидко псуються. Торгові точки, в яких продаватимуть заборонені товари, закриватимуть.

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Про це повідомив перший заступник КМДА Олексій Кулеба у Facebook.

Подібне рішення прийняла Київська міська адміністрація спільно з керівниками столичних районів.

Фото: Facebook Олексія Кулеби

Фото: Facebook Олексія Кулеби

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До продуктів, які тимчасово заборонено продавати, увійшли:

  • молочна продукція;
  • риба;
  • м’ясо-ковбасні;
  • кондитерські вироби із кремами.

Фото: Facebook Олексія Кулеби

Фото: Facebook Олексія Кулеби

Крім того, під час наради обговорили контроль за якісним прибиранням парків, скверів, зон дозвілля, де люди будуть масово відпочивати у святкові дні. Там чергуватимуть інспектори благоустрою разом із Муніципальною вартою.

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Також говорили і про підземні пішохідні переходи, які нещодавно звільнили від незаконних торговельних рядів.

Фото: Facebook Олексія Кулеби

Фото: Facebook Олексія Кулеби

"Місто не дозволить, щоб світлі і широкі проходи були захаращені продажем "із землі". Робота інспекторів разом із представниками районів і поліцією буде посилюватись", – йдеться в дописі.

Фото: Facebook Олексія Кулеби
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Фото: Facebook Олексія Кулеби

Раніше ми повідомляли, що кожен шостий помідор, яблуко і куряче філе в Україні викидають на смітник. Новини "Сьогодні" порахували, на що б можна було назбирати, якщо б куплене не пішло на смітник.

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