У Києві забудовник зніс історичний будинок Уткіна (фото)

Йому було 120 років

У неділю, 11 квітня, у Києві на вулиці Симона Петлюри забудовник зніс історичний будинок, прокуратура вже відкрила кримінальне провадження.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Одна з громадських організацій звернулась до правоохоронців та повідомила про проведення будівельних робіт та демонтаж будинку Уткіна. Наразі забудовник уже зніс дах і частину другого поверху.

Реклама

Поліцейські вже оглянули місце, поспілкувались із очевидцями та попросили у забудовника дозвільні документи на роботи, наразі вони їх не отримали.

В тренді У школи Києва призупинили набір першокласників. Коли тепер нести документи

Правоохоронці 10 квітня відкрили кримінальне провадження за ст. 356 (самоправство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає штраф до 850 гривень, виправні роботи до двох років або арешт на строк до трьох місяців. Досудове розслідування триває.

Реклама

Зазначимо, що будинком біля залізничного вокзалу раніше володів купець Іван Уткін, який займався продажем олійних фарб. Будівля мала двовісну композицію фасаду, а сам він мав карнизи, ніші та цегляний декор. Побудували його 120 років тому.

Раніше ми повідомляли, що у Києві на Маяковського, 75/2 розпочався демонтаж понад десяти незаконно встановлених торгових об'єктів.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама