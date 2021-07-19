У Києві затопило "Берестейську": на станцію метро потрапила вода (відео)

Також затопило вхід станції метро "Академмістечко" – там багато води

У Києві, після проливних дощів, затопило станцію метро "Берестейська" – туди потрапила вода.

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Про це повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен".

"Станцію "Берестейська" зачинено на вхід та вихід з технічних причин (потрапляння води в касову залу станції). На місці працюють фахівці", – йдеться у повідомленні.

Крім того, затопило вхід станції метро "Академмістечко". Там просто хлинули потоки води.

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Раніше ми повідомляли, що в Києві увечері 6 липня пройшла сильна злива. Магістралі міста місцями затопило. На фото з місця видно, що машини і громадський транспорт просто пливуть по воді.

Як повідомляли новини "Сьогодні", через сильні пориви вітру, дощу і грози в Україні станом на ранок 6 липня виявився знеструмленим 41 населений пункт. Найбільше сіл постраждало в Черкаській області – 16. А на днях сильні зливи зі штормовим вітром обрушилися на Бердянськ і розгромили міські пляжі, а на берег викинуло купу медуз.

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