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У Києві завершують реконструкцію кесона на Оболоні: на що перетворять (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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31 січня, 14:08
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Вдихнути друге життя в покинутий кесон запропонували ще в 2017 році, зараз роботи добігають кінця
Реставрацію кесона було заплановано майже п'ять років тому.
Реставрацію кесона було заплановано майже п'ять років тому. / Фото: Колаж: Сьогодні

На Оболоні завершують реконструкцію кесона 1930-х років. У відновленій споруді можливо відкриється музичний бар або ресторан.

Про це повідомляє Telegram-канал Київ без цензури.

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Загальна площа об'єкта після завершення робіт становитиме близько 1600 квадратних метрів. Будівля буде двоповерховою та з підвальним приміщенням. По зовнішній стіні кесона облаштували сходи, якими можна буде піднятися на оглядовий майданчик на даху.

Як зараз виглядає кесон. Фото: Київ без цензури

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Що планували зробити

Ще у 2017 році з'явився проект, згідно з яким кесон мав стати столичним арт-об'єктом. Там планували проводити культурні заходи.


Таким планували зробити кесон. Фото: Facebook-сторінка Парк Наталка

Архітектори ГО "Парк Наталка" запропонували вдихнути друге життя в занедбаний кесон (бетонна конструкція мала стати частиною тунелів під Дніпром), будівництво якого почалося ще в 1936 році, але так і не було завершено через початок війни.

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Концепцією відродження колишнього стратегічного об'єкта за назвою Арт-Кессон передбачено створення трьох основних зон. Вхідна група є різнорівневими майданчиками зі сходами, пандусом та місцями відпочинку. Над місцями відпочинку для створення тіні хотіли підвісити дерев'яні навіси, які б кріпилися металевими тросами до рейок, що виступають з бетонної конструкції.

Проект реконструкції кессону. Фото: Facebook-сторінка Парк Наталка

Вхід у кесон планували закрити люком, який піднімається та опускається за допомогою лебідки із залізничних коліс. Трубу на даху кессона пропонували закрити куполом із багатошарового скла з різнокольоровим вітражем, який захищатиме внутрішній простір від опадів та холоду. Другим етапом реалізації проекту передбачено створення системи вентиляції.

Основний зал майбутнього Арт-Кессона мав стати місцем проведення культурних заходів: виставок та різноманітних інсталяцій. По периметру пропонували розвісити картини, схеми-креслення, а бетонних пілонах на металевих табличках креслення самого кессона. Простір зали планували зробити безбар'єрним.

Проект реконструкції кессону. Фото: Facebook-сторінка Парк Наталка

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