Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💼 Суд над Порошенком ❄ Негода в Україні 🔔 Загроза війни з Росією 🌊 Водохреща-2022
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

У Києві завтра відкриють другий вихід станції метро "Гідропарк" – час

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 січня, 13:16
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Це одне з місць, де у столиці можна безпечно поринути у ополонку під наглядом рятувальників
Завтра кияни занурюватимуться у ополонку на "Гідропарку"
Завтра кияни занурюватимуться у ополонку на "Гідропарку" / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 19 січня городяни будуть святкувати Водохреще. У зв'язку з цим на Гідропарку відкриють другий вихід.

Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену в Facebook.

Реклама

"Для забезпечення належного перевезення пасажирів і розвантаження станції "Гідропарк" під час святкування Водохреща буде відкрито другий вихід", – йдеться у повідомленні.

Коли буде відкрито

Вестибюль №2 (східний) працюватиме 19 січня з 10:00 до 17:00.

А ось вестибюль №1 у звичайному режимі.

Реклама

На Гідропарку відкриють другий вестибюль
На Гідропарку відкриють другий вестибюль / Фото: КП "Киевский метрополитен"

Поради від рятувальників

Рятувальники нагадують, що заборонено купатися у крижаній воді без підготовки. Також потрібно пам'ятати кілька правил для безпечного занурення у воду:

  • купатися в присутності медиків та рятувальників,
  • після купання розігрітися та випити гарячого чаю,
  • перебувати у воді можна лише 10 секунд,
  • не можна пити алкоголь перед зануренням,
  • вибирати водойму з безпечним спуском.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров У Києві чоловікові відмовили у роботі через мову: ексклюзивні подробиці Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Вітер зірвав 50-кілограмовий хрест із Софійського собору у Києві (фото) Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко У Києві завтра відкриють другий вихід станції метро "Гідропарк" – час Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
#людина_цього_дня
18 січня. Роберт Скотт. 110 років тому експедиція, яку очолював капітан Королівського флоту Великої Британії, дісталася географічної точки, ще не нанесеної на карти світу, - Південного полюсу…
На зустріч із героєм!
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Коронавірус за тиждень

6 404

захворіло за тиждень в Києві

+12%

Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.12

Російський рубль (₽)

0.3668

Євро (€)

32.06

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти