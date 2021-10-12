У Києві жінка зірвалася з 15 поверху (фото)

У поліції є дві версії того, що сталося, але справжню причину встановить слідство

Поліція проводить розслідування / Колаж "Сьогодні"

У Києві по вулиці Анни Ахматової в Дарницькому районі жінка випала з 15 поверху багатоповерхівки. Від отриманих травм вона померла на місці.

Про це "Сьогодні" повідомили в поліції Києва.

У Дарницькому районі столиці з вікна багатоповерхівки випала жінка / Фото: Новини LIVE

Подробиці

Жінка випала з 15 поверху сьогодні, 12 жовтня. Виклик від випадкового свідка надійшов у поліцію близько 16:15. Медики, які прибули на місце, констатували смерть.

У Дарницькому районі столиці з вікна багатоповерхівки випала жінка / Фото: Новини LIVE

Жінці було 53 роки. Вона проживала в цьому будинку.

"Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії", – повідомили сайту "Сьогодні" в поліції.

У Дарницькому районі столиці з вікна багатоповерхівки випала жінка / Фото: Новини LIVE

Версії події

У поліції повідомили, що поки достеменно невідомо, що сталося. За однією версією це був суїцид, а за іншою – жінка випала з вікна випадково, коли мила його. Істинну причину встановить слідство.

У Дарницькому районі столиці з вікна багатоповерхівки випала жінка / Фото: Новини LIVE

Кожні 40 секунд одна людина вбиває себе

за даними ВООЗ, кожні 40 секунд у світі відбувається самогубство, близько 800 000 людина щорічно закінчують так життя.

У 2000 році в Україні сталося 32 самогубства на 100 000 людина, а в 2016-му цей показник зменшився до 18,5. Але незважаючи на це, Україна залишається серед країн з високим рівнем суїцидів.

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